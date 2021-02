Mùa đào nở muộn ở Lóng Luông

Sơn LaĐến những bản làng ở Lóng Luông (Vân Hồ) dịp cuối tháng 2 đầu tháng 3, du khách vẫn thấy những vườn đào bung nở.

Tết Nguyên đán qua gần nửa tháng, lại là thời điểm mùa xuân mới bắt đầu ở Lóng Luông, khi hoa đào đang độ rực rỡ nhất. Du khách tới đây sẽ bắt gặp rất nhiều vườn, bản làng, thậm chí cả thung lũng rực rỡ sắc hồng, đỏ, tím của hoa đào nở.

Với riêng người H' Mông, nhất là ở xã Lóng Luông, hoa đào không chỉ tượng trưng cho mùa xuân, sự may mắn, đủ đầy mà còn là người bạn gắn bó thân thiết. Cây mang đến nguồn thu cho người dân từ thu hoạch quả và bán cánh đào, gốc đào. Vì vậy hiếm thấy có ngôi nhà nào ở các bản làng không trồng đào.

Những gốc đào cổ thụ nở hoa xen kẽ với các vạt cải vàng ở rừng già - khu vực giáp hai xã Lóng Luông và Chiềng Yên. Ảnh: Ngô Thành Đạo

Có nhiều lý giải cho việc đào Lóng Luông nở muộn nhiều như vậy. Trong đó một phần là do xã nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, có thời tiết mát mẻ giống Sa Pa, Tam Đảo. Đa phần cây đào ở đây già lại là giống đào "mèo" hoa mập, cánh to, thường nở muộn hơn đào mơ, đào Pháp. Vì vậy, khi khắp nơi hoa mận, hoa đào đã tàn, du khách tới Lóng Luông vẫn được chiêm ngưỡng với những rừng đào bạt ngàn.

Du khách có thể tham quan các vườn, rừng đào dọc QL6 với giá vé 20.000 đồng/ người. Nếu đi sâu vào các bản làng dân tộc thì xin phép người dân là có thể vào ngắm hoa miễn phí. Ảnh: Ngô Thành Đạo

Trên đường du lịch Mộc Châu, chạm cửa ngõ huyện Vân Hồ, trên dọc con đường QL6, du khách sẽ thấy trên các sườn đồi hai bên đường sắc hồng phủ kín. Ở đây có những vườn đào của người dân, có thu phí khoảng 20.000 đồng khi chụp ảnh. Tới xã Chiềng Yên, điểm đến của du khách là vườn đào rừng già, nơi có tới gần trăm cây đào cổ thụ, xù xì rêu mốc. Bờ rào đá ven đường với những tảng đá tai mèo xếp tự nhiên dưới gốc, xen lẫn vạt cải vàng nổi bật trên nền trời hồng thắm sắc đào khiến bất kỳ du khách nào ngang qua cũng muốn dừng chân chụp ảnh.

Từ đây trở đi đến xã Lóng Luông, hai bên đường đã nhiều hoa hơn, càng vào sâu như các bản Co Lóng, Co Chàm, San Cài... nhà nào cũng có gốc đào đang chi chít hoa nở. Vào sâu những bản làng, du khách có thể xin phép để chụp ảnh với vườn đảo nở rộ, vui chơi với trẻ nhỏ và trò chuyện với người địa phương.

Khánh Trần - Ngô Thành Đạo