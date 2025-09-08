'Múa đao' đuổi chém người đi đường, tấn công cảnh sát

Quảng NgãiSau khi cầm đao dọa chém nhiều người trên đường tỉnh 623B, tấn công cảnh sát, Phạm Tuấn, 36 tuổi, trốn vào rẫy keo cách nhà 5 km.

Sáng 8/9, Công an xã Nghĩa Giang phối hợp các đơn vị bắt giữ Phạm Tuấn tại rẫy keo ở xã Trà Giang.

Người này nghiện ma túy nhiều năm, vừa trở về địa phương hồi tháng 4.

Phạm Tuấn cầm đao đuổi chém người đi xe máy trên tỉnh lộ 623B. Ảnh cắt từ video

Theo điều tra, chiều hôm qua, Tuấn cởi trần, cầm cây đao dài khoảng một mét ra trước nhà trên đường tỉnh 623 B, xã Nghĩa Thuận cũ (nay là xã Nghĩa Giang). Anh ta la hét, vung vẩy đao, đuổi chém người đi đường khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy.

Người dân xung quanh dùng gậy gộc đến ngăn cản Tuấn cũng bị hắn dọa chém.

Phạm Tuấn (trái) lúc bị bắt sáng nay 8/9. Ảnh: Công an xã Nghĩa Giang

Công an xã Nghĩa Giang đến hiện trường tìm cách khống chế cũng bị Tuấn tấn công. Anh ta sau đó bỏ chạy, trốn vào rẫy keo.

Hàng chục cảnh sát được huy động truy tìm Tuấn suốt nhiều giờ, đến sáng nay thì bắt giữ.

Phạm Linh