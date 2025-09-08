'Múa đao' đuổi chém người đi đường, tấn công cảnh sát

Sáng 8/9, Công an xã Nghĩa Giang phối hợp các đơn vị bắt giữ Phạm Tuấn tại rẫy keo ở xã Trà Giang.
Người này nghiện ma túy nhiều năm, vừa trở về địa phương hồi tháng 4.
Theo điều tra, chiều hôm qua, Tuấn cởi trần, cầm cây đao dài khoảng một mét ra trước nhà trên đường tỉnh 623 B, xã Nghĩa Thuận cũ (nay là xã Nghĩa Giang). Anh ta la hét, vung vẩy đao, đuổi chém người đi đường khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy.
Người dân xung quanh dùng gậy gộc đến ngăn cản Tuấn cũng bị hắn dọa chém.
Công an xã Nghĩa Giang đến hiện trường tìm cách khống chế cũng bị Tuấn tấn công. Anh ta sau đó bỏ chạy, trốn vào rẫy keo.
Hàng chục cảnh sát được huy động truy tìm Tuấn suốt nhiều giờ, đến sáng nay thì bắt giữ.
Phạm Linh