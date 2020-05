MỹMưa đá đường kính gần 13 cm đã trút xuống thành phố Burkburnett, bang Texas, hôm 22/5, khiến nhiều ngôi nhà và đoạn đường hư hại.

Viên đá lớn nhất được ghi nhận trong trận mưa có kích thước to hơn quả bưởi và nặng khoảng 450 gram. Cơn mưa đá khiến nhiều mái nhà thủng lỗ và tạo nên những vết lõm trên mặt đường.

Hình ảnh trên mạng xã hội tối 22/5 cho thấy một viên đá to như khối băng, phải dùng hai tay để giữ. Một em bé 8 tuổi đã tìm được một trong những viên đá lớn khi mưa tạnh. Một cư dân khác cũng so sánh những viên đá to như quả bóng chày.

Viên đá với đường kính gần 13 cm rơi xuống Burkburnett, bang Texas, Mỹ, hôm 22/5. Ảnh: NWS Norman.

Các phương tiện giao thông và công trình ở khu vực hứng chịu trận mưa cũng bị thiệt hại đáng kể.

"Tôi đã đến thăm một ngôi nhà, nơi bị viên đá có đường kính hơn 10 cm xuyên thủng trần nhà tắm và rơi xuống sàn", Rick Smith, nhà khí tượng học tại văn phòng Thời tiết Quốc gia ở thành phố Norman, bang Oklahoma, cho biết, thêm rằng một số cư dân thậm chí còn báo cáo trận mưa đá đã để lại những vết lõm trong sân nhà họ.

"Mọi người đã đưa tôi một danh sách những ngôi nhà khác bị hư hại. Không còn gì để nghi ngờ, có rất nhiều lỗ thủng trên mái nhà, thiệt hại của nó nhiều hơn chúng ta biết", Smith nói.

Mưa đá to bằng quả bưởi Mưa đá ở bang Texas, Mỹ, hôm 22/5. Video: theweathernetwork.com

Anh cho rằng trận mưa có thể không chỉ xuất hiện một viên đá đường kính gần 13 cm mà còn có nhiều viên đá với đường kính 10-13 cm. "Mưa đá đã hiếm, nhưng để có được viên đá với khối lượng như vậy càng hiếm hơn", Smith cho biết.

Trận mưa đá kỷ lục của Mỹ xảy ra hồi tháng 7/2010 tại Vivian, bang South Dakota, trung bắc Mỹ. Viên đá với đường kính hơn 20 cm và nặng gần 1 kg đã được ghi nhận. Mưa đá có đường kính 18-23 cm cũng xảy ra ở gần Cordoba, Argentina, năm 2018. Mưa đá với đường kính trên 15 cm ngày càng trở thành chủ đề quan tâm của giới nghiên cứu khoa học.

Ngọc Ánh (Theo Washington Post)