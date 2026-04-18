Mưa đá phủ trắng đồi núi Sơn La

Mưa giông kèm mưa đá xảy ra tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La chiều tối 18/4, trong bối cảnh thiên tai tiếp tục gây thiệt hại trên diện rộng ở nhiều địa phương miền Bắc.

Khoảng 18h, mây đen bao phủ xã Phiêng Cằm, sau đó mưa giông kèm mưa đá trút xuống. Các viên đá đường kính 1-3 cm rơi dày trong khoảng 15 phút, phủ trắng nhiều quả đồi.

Chị Vàng Lý cho biết mưa đá xảy ra bất ngờ, chị cùng nhiều người đang làm rẫy không kịp tìm nơi trú ẩn. Nhờ đội mũ bảo hiểm khi lao động, chị không bị thương. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại.

Mưa đá phủ trắng núi đồi ở Sơn La Người dân đi làm rẫy gặp mưa đá. Video: Vàng Khoa

Từ đêm 15/4 đến nay, mưa giông, lốc xoáy và mưa đá tại các tỉnh miền Bắc khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương; khoảng 1.500 nhà hư hỏng, tốc mái. Thiên tai cũng làm thiệt hại hơn 880 ha cây trồng, 500 gia cầm chết, ảnh hưởng nhiều công trình hạ tầng, tổng thiệt hại ước gần 46 tỷ đồng, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai. Trong đó rạng sáng 16/4, mưa đá lớn xảy ra tại Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với viên đá đường kính 5-7 cm, gây hư hại nhà cửa, hoa màu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối 18/4 đến ngày 19/4, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ mưa trên 70 mm. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ gây thiệt hại nhà cửa, cây trồng, đồng thời tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có mưa giông, đặc biệt tại khu vực đồi núi, nương rẫy; chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và tìm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra mưa đá.

Gia Chính