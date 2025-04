Cơn giông bất ngờ đổ xuống một số địa phương ở Bình Dương, có nơi xảy ra mưa đá, chiều 10/4.

Khoảng 17h, mưa lớn xuất hiện ở một số huyện, thành phố Bình Dương như Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng. Đây là cơn mưa trái mùa ở địa phương sau những ngày dài nắng nóng.

Mưa đá ở Bình Dương Mưa đá ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo chiều nay. Video: Thùy Trang

Ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, trong cơn giông xuất hiện mưa đá với kích thước chừng ngón tay cái người lớn trong thời gian chừng 10 phút. "Mưa vừa đổ xuống vài phút thì mưa đá xuất hiện, ngồi trong nhà thấy rõ từng viên đá trên đường và mái tôn nghe tiếng to hơn", chị Thùy Trang, ở thị trấn Phước Vĩnh nói và cho biết mấy chục năm mới thấy mưa đá ở địa bàn.

Cơn mưa nặng hạt hơn một giờ cũng giúp một số địa bàn ở Bình Dương bớt nắng nóng, giảm nhiệt giữa cao điểm mùa khô. Tuy nhiên giông gió khiến nhiều bảng quảng cáo, cây xanh gãy đổ, nhà dân tốc mái, tôn bay vướng vào dây điện.

Nhiều cây xanh ngã đổ trên đường phố thị trấn Phước Vĩnh. Ảnh: Thái Hà

Theo các chuyên gia khí tượng, mưa đá xuất hiện do đối lưu không khí mạnh. Trước khi xảy ra mưa đá, nhiệt độ ngoài trời và độ ẩm rất cao khi có mưa đột ngột hình thành đối lưu không khí tạo mưa đá. Trước đây hiện tượng này thường xuất hiện ở Bắc Bộ do địa hình nhiều đồi núi, song 20 năm trở lại đây xảy ra nhiều hơn ở khu vực Nam Bộ do biến đổi khí hậu.

Phước Tuấn