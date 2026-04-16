Mưa đá hạt to như nắm tay trút xuống Bắc Hà

Lào CaiTrận mưa đá khoảng 15-30 phút trút xuống xã Bắc Hà rạng sáng 16/4, đường kính viên đá tới 5-7 cm đã làm hư hại nhà cửa, hoa màu của người dân.

Khoảng 1h30, giông gió cùng mưa đá trút xuống xã miền núi Bắc Hà, nơi có độ cao gần 1.000 m. Mật độ đá dày, dội xuống mái nhà, nền đường kêu ầm ầm. "Nửa đêm gia đình không kịp chạy đi đâu. Chó, gà chạy tán loạn, lợn kêu inh ỏi", chị Thanh Hương ở xã Bắc Hà kể.

Mưa đá hạt to như chén trút xuống Bắc Hà Người dân Bắc Hà tránh mưa đá trong nhà vệ sinh. Video: Trần Hương Giang

Vợ chồng chị Hương phải ôm con ngồi co cụm trong góc nhà, mang hết chăn ra che chắn, liên tục cầu cho mưa đá chấm dứt. "Mái nhà, hoa màu gần như bay hết rồi. May mắn là người không bị thương", chị nói.

Một số người dân cho biết đường kính viên đá to như cái chén khiến kính ôtô, cửa kính, mái fibro xi măng, mái nhựa bị thủng lỗ chỗ. Rau màu và cây ăn quả bị dập nát chỉ sau ít phút. "Mưa giông kéo dài, gió giật mạnh, đứng trong nhà vẫn nghe rát người", một người dân nói.

Mưa đá hạt lớn trút xuống Bắc Hà. Ảnh: Ngọc Nhung

Nhiều người dân địa phương nhận định trận mưa đá năm nay kéo dài hơn, gió mạnh hơn so với trận lịch sử năm 2013. Cuối tháng 3/2013, Lào Cai ghi nhận trận mưa đá lớn nhất trong nhiều thập kỷ, hạt đá 4-6 cm, có viên trên 10 cm. Hàng chục nghìn ngôi nhà, hàng nghìn ha hoa màu bị tàn phá, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại trong đợt mưa đá lần này, song bước đầu xác định nhiều nhà dân bị tốc mái, cây trồng hư hại. Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Kính ôtô vỡ do mưa đá ở Bắc Hà. Ảnh: Ngọc Nhung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500 m, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa vừa, rải rác giông với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng dốc và ngập úng tại khu vực trũng thấp.

Gia Chính