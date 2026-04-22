Mưa đá 30 phút trên đỉnh Fansipan

Lào CaiChiều 22/4, mưa giông kèm mưa đá kéo dài khoảng 30 phút trên đỉnh núi Fansipan, đường kính viên đá 1-3 cm.

Khoảng 18h, mưa giông kèm gió mạnh và mưa đá xuất hiện tại khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đá rơi dày, phủ kín mặt đất, nhưng sau đó bị mưa to làm tan hết.

Phần lớn du khách đã rời đi, chỉ còn nhóm nhiếp ảnh gia ở lại chờ chụp mưa sao băng. Khi mưa giông đến, họ phải vào các công trình kiên cố để tránh trú, anh Phạm Hoàng Cương cho biết.

Cùng thời điểm, khu vực Văn Bàn, Bắc Hà cũng ghi nhận mưa đá nhưng mật độ thưa hơn và thời gian ngắn hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia chiều nay phát đi cảnh báo ở vùng phía nam Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển và đã tiến sát biên giới phía Bắc, dự kiến trong đêm nay ảnh hưởng đến vùng núi, trung du Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mưa đá trên đỉnh Fansipan, nơi có độ cao hơn 3.000 m, chiều tối 22/4. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Thời điểm không khí lạnh ảnh hưởng trùng với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao 1.500-5.000 m nên từ chiều tối 22/4 đến đêm 23/4, Bắc Bộ có mưa giông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Ngày 23-24/4, Bắc Trung Bộ cũng có mưa với lượng như trên. Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, Trung Trung Bộ mưa giông 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm, tập trung vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo sự tương tác giữa khối không khí lạnh và khối khí nóng ẩm đang tồn tại ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tạo ra các dòng đối lưu mạnh, làm xuất hiện nguy cơ tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh từ chiều tối nay và kéo dài đến hết ngày 24/4. Trong đó, các khu vực có nguy cơ cao gồm trung du và vùng núi phía Bắc, vùng núi phía tây các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Dưới tác động của không khí lạnh, từ ngày 23/4, nhiệt độ miền Bắc giảm 5-7 độ, phổ biến còn 26-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở vùng núi giảm còn 19-21 độ; trung du và đồng bằng giảm còn 21-23 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết, hạn chế ra ngoài khi xuất hiện giông. Nếu đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh xa cây lớn, cột điện, biển quảng cáo và các công trình tạm.

Khi có mưa đá, người dân nên ở trong nhà, đóng kín cửa, tránh gần cửa kính để hạn chế rủi ro vỡ kính gây thương tích. Đồng thời, cần chủ động gia cố mái nhà, chằng chống các vật dụng dễ bị gió cuốn; tắt các thiết bị điện khi có sét và hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm nguy cơ bị sét đánh.

Gia Chính