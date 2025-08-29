Múa cột với cờ Thổ Nhĩ Kỳ, nữ du khách đối mặt án tù 5 năm

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nữ du khách có thể nhận án phạt 5 năm tù vì hành vi thiếu tôn trọng quốc kỳ nước này.

Merjem, nữ du khách từ Bosnia và Herzegovina, bị cáo buộc đã xúc phạm biểu tượng quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Cô đã đăng một video ngắn quay cảnh múa cột quanh cột cờ tại lâu đài Uchisar ở Cappadocia. Trong video, cô trèo lên cột cờ bên dưới quốc kỳ và thực hiện những động tác nhảy chuyên nghiệp dưới ánh hoàng hôn.

Khi nhận nhiều phản ứng tiêu cực, Merjem đã đáp trả những người chỉ trích trên mạng xã hội là "nhỏ nhen". Cô khẳng định rằng tất cả người Thổ Nhĩ Kỳ có mặt đều "kinh ngạc" trước màn trình diễn của mình.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng tại khu vực Nevsehir của Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Merjem có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm vì hai tội danh riêng biệt.

Emre Caliskan, nghị sĩ địa phương thuộc đảng AK bảo thủ ở Nevşehir, cho biết hành vi thiếu tôn trọng các giá trị quốc gia và tinh thần là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao để đảm bảo hành động pháp lý cần thiết được thực hiện đối với cá nhân này. Chúng tôi không khoan nhượng với bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào đối với các giá trị của quốc gia", Emre nói.

Văn phòng Thống đốc Nevsehir xác nhận một đơn khiếu nại hình sự đã được nộp và các công tố viên mở cuộc điều tra theo hai điều luật riêng biệt của Bộ luật Hình sự Thổ Nhĩ Kỳ. Một phát ngôn viên cho biết Văn phòng Công tố viên trưởng Nevsehir đã khởi động cuộc điều tra hình sự đối với công dân nước ngoài theo Điều 300 và Điều 301 của Bộ luật Hình sự Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Điều 300 của Bộ luật Hình sự Thổ Nhĩ Kỳ, hành vi thể hiện sự khinh miệt hoặc thiếu tôn trọng đối với quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị phạt tù lên đến 3 năm. Các hành vi vi phạm bao gồm "xé, đốt hoặc các hành động tương tự". Vào năm 2021, một tòa án ở tỉnh Adana, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã ra lệnh bắt giữ một phụ nữ vì gỡ bỏ quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ treo bên ngoài một cửa hàng và ném vào thùng rác gần đó.

Trong khi đó, Điều 301 quy định các hình phạt cho hành vi xúc phạm quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan liên quan tối đa lên đến 2 năm tù.

Lâu đài Uchisar ở Cappadocia nằm trên một khối đá tự nhiên và được biết đến là đỉnh cao nhất trong khu vực. Những người leo lên đỉnh cao 60 m của khối đá sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh toàn cảnh ngoạn mục của cảnh quan xung quanh.

