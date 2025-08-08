Mưa 'chưa từng thấy' trút xuống thành phố miền nam Nhật Bản

Lượng mưa kỷ lục trút xuống thành phố Kirishima ở miền nam Nhật Bản, gây ngập lụt nhà cửa, đường phố, khiến khoảng 122.000 người được yêu cầu sơ tán.

Tính đến 5h ngày 8/8, thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima chứng kiến lượng mưa kỷ lục 500 mm trong vòng 24 giờ, gấp đôi lượng mưa trung bình trong cả tháng 8. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy dòng nước đục ngầu chảy xiết gây ngập nhiều nhà cửa, xe cộ và đường phố.

Mưa 'chưa từng thấy' nhấn chìm nhà cửa, đường phố ở miền nam Nhật Bản Mưa lớn gây ngập lụt nhà cửa, đường phố và sạt lở ở tỉnh Kagoshima, miền nam Nhật Bản ngày 8/8. Video: X/RenderNature

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết khu vực này đang hứng chịu "những trận mưa lớn chưa từng thấy".

Để ứng phó, chính quyền Kirishima đã ban hành hướng dẫn sơ tán cấp cao nhất đối với khoảng 122.000 người tại 63.000 hộ gia đình trên toàn thành phố.

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, mưa lớn cũng khiến sông Beppu chảy qua thành phố Aira, tỉnh Kagoshima, tràn bờ vào lúc 5h30 sáng nay. Các biện pháp ứng phó lũ lụt được triển khai tại đập Tsuruta ở tỉnh Kagoshima và đập Iwase ở tỉnh Miyazaki để giảm lượng nước đổ về hạ lưu.

Tại Aira và Kirishima, lở đất khiến các tuyến quốc lộ phải đóng cửa. Một số đoạn trên cao tốc Kyushu và cao tốc Higashi-Kyushu cũng bị đóng cửa do lượng mưa vượt giới hạn cho phép. Các chuyến bay nội địa tại sân bay Kagoshima đã bị hủy.

Một quan chức lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết hai người được giải cứu khỏi ngôi nhà bị sập sau lở đất tại Aira. Người phụ nữ hơn 30 tuổi sống trong căn nhà này hiện vẫn mất tích.

Những ngôi nhà bị sập do lở đất trong mưa lớn ở thành phố Aira, tỉnh Kagoshima ngày 8/8. Ảnh: AFP

JMA ban đầu phát cảnh báo cao nhất về mưa lớn, nhưng sau đó hạ cấp khi lượng mưa giảm.

"Dù cảnh báo đã được hạ cấp, mong người dân vẫn cảnh giác và đảm bảo an toàn cho bản thân. Ngay cả lượng mưa nhỏ cũng có thể làm tăng nguy cơ thảm họa. Xin hãy tiếp tục cảnh giác cao độ với sạt lở và lũ lụt trên sông", quan chức JMA Shuichi Tachihara nói tại một cuộc họp báo.

Trận mưa lớn này xảy ra sau đợt nắng nóng khắc nghiệt xảy ra ở nhiều nơi tại Nhật Bản, với mức nhiệt kỷ lục là 41,8 độ C được ghi nhận trong tuần này.

Huyền Lê (Theo AFP, Japan News)