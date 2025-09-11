Mua căn hộ TT Avio trả góp từ 6 triệu đồng mỗi tháng

TT Avio tung chính sách thanh toán linh hoạt, trong đó có lựa chọn trả góp từ 6 triệu đồng mỗi tháng, hướng tới người mua ở thực và nhà đầu tư muốn tối ưu dòng tiền.

Dự án do liên doanh Nhật Bản Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group phát triển, gồm hai tháp Avis và Orion trên trục ĐT743C - khu vực kết nối Bình Dương cũ với TP HCM.

Nhà phát triển cho biết, căn hộ tại TT Avio có giá từ 33,6 triệu đồng mỗi m2. Dự án còn áp dụng gói thanh toán "One on one", cho phép khách hàng thương thảo tiến độ theo khả năng tài chính.

Phối cảnh dự án TT Avio. Ảnh: TT Capital

Cụ thể, với phương án không vay ngân hàng, người mua đóng 20% trong 6 tháng, khi ký hợp đồng mua bán nộp thêm 10%, sau đó trả khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng cho đến ngày nhận nhà; khoản trả góp được trừ trực tiếp vào giá trị căn hộ. Nếu thanh toán cao hơn mức 6 triệu đồng mỗi tháng, khách hàng được hưởng chiết khấu quy đổi 9% một năm trên phần tiền nộp sớm.

Ở phương án vay ngân hàng, người mua thanh toán trước 20% rồi giãn dòng tiền trong 30 tháng đến lúc nhận nhà. Sau khi bàn giao, chủ sở hữu có thể khai thác cho thuê, sinh dòng tiền để đóng tiếp vào khoản vay ngân hàng.

Phối cảnh công viên đa thế hệ Amazone Park với điểm nhấn mảng xanh và sân chơi cho trẻ. Ảnh: TT Capital

TT Avio được thiết kế theo tinh thần tối giản của Nhật Bản kết hợp nhu cầu sử dụng của gia đình Việt, ưu tiên công năng và trải nghiệm yên tĩnh. Hệ thống 89 tiện ích bố trí tại hai khối tháp Orion và Avis gồm công viên đa thế hệ Amazone Park, hồ bơi điện phân muối theo tiêu chí Nhật, không gian làm việc chung, rạp chiếu phim ngoài trời và khu vui chơi trẻ em. Các mảng xanh đan xen khu tiện ích nhằm phục vụ nhu cầu ở, làm việc, giải trí, kết nối cộng đồng.

Đơn vị phát triển dự án cho biết, tháp Avis đã có hơn 1.000 chủ sở hữu. Tháp Orion tiếp tục được nâng cấp tiện ích và sảnh đón theo hướng tối giản, chú trọng trải nghiệm cư dân, chuẩn bị đón những cư dân tiếp theo.

Vị trí trên mặt tiền ĐT743C giúp cư dân tiếp cận dịch vụ ngoại khu trong khoảng 5-10 phút di chuyển, đồng thời hưởng lợi từ hạ tầng liên kết giữa Bình Dương cũ và TP HCM. Theo liên doanh Nhật, giải pháp đàm phán tiến độ theo thu nhập và kế hoạch tài chính cá nhân có thể mở rộng cơ hội sở hữu căn hộ cho nhóm người trẻ có thu nhập ổn định.

Song Anh