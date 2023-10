Mua căn hộ trả góp từ 4,5 triệu đồng mỗi tháng

Theo đại diện chủ đầu tư, gói giải pháp được thiết kế phù hợp với khả năng chi trả của số đông khách hàng. "Cho dù khách hàng là ai, công nhân, viên chức hay người lao động tự do... thì với nguồn thu nhập trung bình, ổn định, họ có thể chi trả cho chính ngôi nhà của mình thay vì thuê trọ", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Bên cạnh đó, dự án cũng thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ mức giá bán từ 900 triệu đồng mỗi căn. Ngoài ra, khách hàng được hỗ trợ tài chính vay mua nhà với lãi suất 4,8% một năm, thời gian vay tối đa đến 25 năm.

Theo đại diện Tập đoàn Lê Phong - chủ đầu tư dự án, chính sách được coi là "bảo hiểm tài chính" cho người mua nhà trong điều kiện tích lũy ban đầu còn hạn chế. Giải pháp cũng góp phần tạo động lực phấn đấu cho các thành viên trong gia đình. Khi đã "an cư", việc "lập nghiệp" cũng trở nên thuận lợi hơn.

Phối cảnh dự án New Lavida tại Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Lê Phong

Dự án New Lavida tọa lạc tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trên tổng diện tích 12.000 m2, chủ đầu tư triển khai dự án theo mô hình Khu phức hợp căn hộ - thương mại - công viên - trường học. Dự án cất nóc tháng 7 và dự kiến bàn giao nhà quý IV năm sau.

Đáp ứng nhu cầu cư dân đô thị hiện đại, chủ đầu tư New Lavida ưu tiên phát triển chuỗi tiện ích, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi chất lượng cao. Chuỗi tiện ích đa dạng từ trường mầm non, hồ bơi tràn bờ, công viên, khu vui chơi, thương mại, đến đơn vị quản lý và vận hành Anabuki Nhật Bản. Với sự đầu tư bài bản, dự án kỳ vọng thu hút và hình thành cộng đồng cư dân văn minh, bền vững.

Bên cạnh những tiện ích tiện nghi, New Lavida bàn giao căn hộ với nội thất tiêu chuẩn châu Âu như thương hiệu thiết bị nhà bếp Dudoff (Anh), các thương hiệu thiết bị vệ sinh, sơn nước từ Nippon, Viglacera, Inax, Cotto... Hệ thống đèn LED, khóa cửa và các phụ kiện thông minh, sang trọng... cũng tạo nên điểm nhấn cho các căn hộ tại New Lavida.

New Lavida là một trong số ít dự án nhà ở xã hội đầu tư phát triển hệ thống trường học quy mô đến 2.000 m2, xây dựng 5 tầng hiện đại. Những cư dân nhí có thể học tập ngay tại trường mầm non trong nội khu dự án. "Tất cả góp phần tạo lập một không gian riêng nhưng không mất đi sự kết nối của những tổ ấm chan hòa giữa một cộng đồng cư dân văn minh và hiện đại", đại diện chủ đầu tư mô tả.

Chất lượng và tiến độ công trình dự án New Lavida được bảo chứng bởi: Tổng thầu xây dựng - Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng - CBM; tư vấn giám sát - Công ty Quản lý DSPcons Việt Nam.

Hoài Phong

