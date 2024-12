Mua căn hộ cao cấp ở Nhật tốn 10 năm lương trung bình

Căn hộ cao cấp mới tại Nhật hiện có giá hơn 10 lần mức lương trung bình năm, theo công ty nghiên cứu thị trường bất động sản Tokyo Kantei.

Kết quả do Tokyo Kantei khảo sát trên giá bán của các căn hộ manshon (căn hộ cao cấp trong các tòa nhà cao tầng) rộng 70 m2. Theo đó, giá trung bình trên toàn quốc là 45,5 triệu yen (298.000 USD) mỗi căn.

Trong khi thu nhập trung bình hàng năm của người Nhật là 4,51 triệu yen (gần 28.900 USD), nghĩa là giá bán căn hộ mới đang gấp 10,09 lần mức lương trung bình năm của người dân, so với tỷ lệ 9,66 lần của năm trước.

Tỷ lệ giá nhà so với thu nhập tăng (price-to-income ratio) là dấu hiệu mới cho thấy khả năng chi trả nhà ở đang trở nên cấp bách ở Nhật Bản sau nhiều năm tiền lương trì trệ và sự xuất hiện đột ngột của lạm phát. "Khoảng cách giữa tăng trưởng thu nhập và giá chung cư ngày càng lớn khi chi phí nhà ở tăng nhanh hơn mức tăng lương", Masayuki Takahashi, nhà nghiên cứu cấp cao tại Tokyo Kantei cho biết.

Một góc Tokyo. Ảnh: Pixabay

Không chỉ các khu vực đô thị như Tokyo chứng kiến mức tăng giá lớn, xu hướng tương tự đang lan sang các khu vực khác. Chủ đầu tư cũng chuyển sang tập trung vào phân khúc cao cấp, do những người có tiền vẫn sẵn sàng chi trả cho giá nhà leo thang, theo Takahashi.

Giá trung bình các căn hộ mới là 105 triệu yen, gấp 17,78 lần thu nhập trung bình năm, mức cao nhất cả nước. Đứng thứ hai và ba lần lượt là Nagano (15,88 lần) và Kyoto (14,38 lần). Trong khi, tỉnh Yamaguchi có giá căn hộ phải chăng nhất, chỉ gấp 6,46 lần thu nhập trung bình năm.

Chi phí lao động, đất đai, nguyên vật liệu tăng kết hợp với sức mua tốt của người mua nước ngoài khiến thị trường chung cư nước này tăng giá. Tận dụng đồng yen yếu, khách ngoại đã đổ xô vào thị trường năm qua.

Theo báo cáo "Horizon III - Look Beyond the Norm" của Knight Frank, tính đến quý II/2024, Nhật Bản là thị trường đầu tư bất động sản lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương. Quyết định duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng của ngân hàng trung ương nước này đã thúc đẩy dòng vốn vào bất động sản.

Trong đó, lĩnh vực nhà ở tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhưng các thương vụ mua bán dự án chung cư trở nên chọn lọc hơn. Một số nhà đầu tư cũng đang khám phá các cơ hội trong lĩnh vực nhà ở cho người cao tuổi, tận dụng sự thay đổi về nhân khẩu học của đất nước.

"Bất động sản tại Nhật Bản vẫn mang lại lợi suất dương, đặc biệt là các nhà đầu tư tiếp tục tham gia với kỳ vọng vào tăng trưởng tiền thuê ", ông Tetsuya Kaneko, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Nhật Bản nhận định hồi quý III.

Tokyo Kantei dự báo ngay cả khi thu nhập trung bình hàng năm của người dân tăng, giá chung cư khó có khả năng giảm vì xu hướng thị trường đang chuyển sang các bất động sản cao cấp, cũng như các dự án gần các khu vực sầm uất trong thành phố. "Thật khó để hình dung khoảng cách này (giá nhà và thu nhâp) sẽ thu hẹp", Takahashi nói.

Ông cũng cho rằng các đợt tăng lãi suất dự kiến của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng sẽ không thực sự làm giảm nhu cầu đối với các căn hộ mới. Bởi lãi suất tăng có thể làm giảm nhu cầu đối với các căn hộ và nhà ở phân khúc phổ thông, vì hầu hết mọi người cần vay thế chấp dài hạn. Nhưng người giàu thường thanh toán bằng tiền mặt, nên tác động có thể rất hạn chế.

Anh Kỳ (theo Japan Times, Knight Frank, Savills)