Mua bảo hiểm cho cha mẹ nhân viên làm quà Tết

Trung QuốcNgoài tặng mỗi người một hạt vàng, CEO Dreame Technology quyết định chi trả toàn bộ phí bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho 18.000 nhân viên cùng vợ con và cha mẹ.

Thông báo về chính sách phúc lợi mới được hãng công nghệ nổi tiếng với robot hút bụi này đưa ra hôm 30/12/2025, ngay trước thềm năm mới. Theo đó, từ ngày 1/1/2026, công ty sẽ mua bảo hiểm sức khỏe cho toàn thể nhân viên và người thân trực hệ.

Nhân viên cùng vợ (chồng), con cái sẽ được hưởng gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, cha mẹ của họ cũng được công ty mua bảo hiểm phòng chống ung thư. Chính sách áp dụng bình đẳng cho mọi cấp bậc, từ kỹ sư cốt cán đến nhân viên bảo vệ, tạp vụ. Ước tính, gói phúc lợi bao phủ khoảng 50.000 người.

CEO Yu Hao gọi đây là chính sách "lo liệu đến cùng". Thay vì chỉ trao tiền mặt, ông muốn xây dựng một "phòng tuyến tài chính" để nhân viên không bị đánh gục bởi rủi ro y tế.

"Để một người an tâm làm việc, phải để cả gia đình họ an ổn", Yu Hao nói.

Công ty Dreame Technology mời ban nhạc về biểu diễn, để nhân viên và gia đình tới xem. Ảnh: QQ

Quyết định này dựa trên nghiên cứu xã hội học của giáo sư Liu Guoen, Đại học Bắc Kinh, kéo dài 20 năm về chủ đề tích lũy tài sản. Kết quả chỉ ra rằng biến số quyết định sự giàu nghèo của một đời người không phải may mắn hay năng lực xuất chúng, mà là sức khỏe.

Người lao động trung niên hiện nay đều mang nỗi sợ: Trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, bản thân là trụ cột không được phép ngã xuống. Họ có thể chịu áp lực cơm áo gạo tiền, nhưng lại run sợ trước một cơn bạo bệnh. "Khoảng cách giữa trung lưu và tái nghèo tuổi trung niên đôi khi chỉ cách nhau một tờ bệnh án. Nhiều gia đình tiêu hết tiền tiết kiệm cả đời cũng không gánh nổi một lần nằm viện", giáo sư Liu nhận định.

Ngoài gói bảo hiểm, chính sách thưởng Tết của công ty này cũng thu hút sự chú ý. Ngày 27/12, Yu Hao tuyên bố ngoài thưởng cuối năm theo quy định, mỗi nhân viên nhận thêm một hạt đậu vàng trọng lượng 1 gram. Với hơn 18.000 nhân sự, tổng giá trị phần thưởng phát sinh này khoảng 26 triệu nhân dân tệ (khoảng 100 tỷ đồng).

Trước đó, vào giữa năm 2025, công ty cũng chi thưởng nóng hơn 100 triệu tệ cho các đội nhóm xuất sắc.

Động thái của Dreame Technology diễn ra trong bối cảnh giới trẻ Trung Quốc ngày càng mệt mỏi với văn hóa làm việc "996" (9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần) và những lời hứa suông.

Tại trụ sở ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, không gian làm việc được thiết kế như khu nghỉ dưỡng với nhiều cây xanh. Công ty bao trọn gói nhiều dịch vụ từ xe đưa đón, trợ cấp kết hôn, sinh con đến quỹ cứu trợ khẩn cấp cho các biến cố gia đình.

Theo báo cáo "Tiêu chuẩn công việc tốt 2025" của Zhaopin - nền tảng tuyển dụng lớn nhất Trung Quốc, 64% người lao động hiện đặt tiêu chí cân bằng cuộc sống lên hàng đầu.

"Màu nền của doanh nghiệp chính là con người. Đầu tư vào con người là khoản đầu tư lãi nhất", CEO Yu Hao khẳng định.

Bảo Nhiên (Theo Xianwei Gushi)