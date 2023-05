Mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ cuộc gọi mạo danh

Đà NẵngBa người Việt đã nhận mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho một người Malaysia đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8/5, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Văn Nghĩa (27 tuổi, quê Vĩnh Long) 17 năm tù; Nguyễn Duy Phương (33 tuổi, quê TP HCM) 16 năm tù; Nguyễn Văn Đô (22 tuổi, trú An Giang) 13 năm tù cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ba bị cáo tại toà. Ảnh: Trạng Chi

Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Nguyễn Thị Bích Tuyền đề nghị Nghĩa mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản. Tuyền do đó giới thiệu Nghĩa gặp Jackson Liew (quốc tịch Malaysia).

Jackson Liew thuê căn hộ tại TP HCM cho Nghĩa và Tuyền ở, mục đích để hai người này tìm người mở tài khoản ngân hàng giao cho mình. Ngày 21/1/2022, Tuyền bị Công an Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nghĩa khai lúc này đã biết việc mở tài khoản ngân hàng cung cấp cho Jackson Liew là phục vụ cho một nhóm mạo danh cán bộ cơ quan tố tụng gọi điện thoại đe doạ, ép nạn nhân chuyển tiền. Tuy nhiên, Nghĩa vẫn ở lại căn hộ, tiếp tục làm việc cho Jackson.

Nghĩa sau đó liên hệ với Phương để đề nghị mở tài khoản hoặc tìm người mở tài khoản ngân hàng với giá 2 triệu đồng/tài khoản. Nhà chức trách cáo buộc, Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiền lừa đảo nhưng vẫn mở 4 tài khoản và thuê nhiều người khác mở thêm. Trong đó, Đô, người họ hàng ở cùng nhà với Phương, đã mở và giao cho Phương 10 tài khoản.

Sau khi Phương và Đô bị bắt, Nghĩa tiếp tục thuê người mở tài khoản ngân hàng và nhận 10 tài khoản khác để giao cho Jackson. Nghĩa còn được phân công sử dụng các tài khoản này, sau đó đầu tư mua tiền số và chuyển vào ví điện tử cho Jackson.

Qua điều tra, 4 nạn nhân đã bị nhóm của Jackson chiếm đoạt gần 5,1 tỷ đồng. Trong đó, một nạn nhân ở Đà Nẵng bị lừa đến 3,2 tỷ đồng; một nạn nhân ở Cần Thơ bị lừa 850 triệu đồng; hai nạn nhân còn lại cùng ở Vĩnh Long bị lừa lần lượt hơn 545 và 500 triệu đồng.

Nghĩa, Phương và Đô là người mở tài khoản ngân hàng, không trực tiếp gọi điện cho các nạn nhân. Tuy nhiên theo nhà chức trách, nhóm này biết rõ việc tiền gửi vào các tài khoản có được từ lừa đảo của nhóm Jackson nhưng vẫn đồng tình thực hiện đến cùng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị tương trợ tư pháp về hình sự với Jackson Liew đến Malaysia. Do chưa có kết quả, nhà chức trách tách nghi can này ra để làm rõ và xử lý sau.

Theo điều tra, cách thức của nhóm Jackson là yêu cầu các nạn nhân mở tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ Internet banking, nộp tiền vào các tài khoản này rồi cài đặt ứng dụng có logo "Bộ Công an", nhập thông tin theo yêu cầu. Từ đây, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại, chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản đến tài khoản khác, hoặc yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản do nhóm này chỉ định.

Ngọc Trường