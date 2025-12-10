Mua bán sáp nhập bất động sản đạt hơn 2,4 tỷ USD

Tổng khối lượng giao dịch M&A bất động sản đạt hơn 2,4 tỷ USD trong 11 tháng, phần lớn đến từ lĩnh vực nhà ở, theo JLL.

Trong báo cáo mới đây, hãng dịch vụ địa ốc JLL cho biết thị trường mua bán sáp nhập (M&A) bất động sản khởi sắc hơn trong năm nay, sau chu kỳ ảm đạm kéo dài.

Với các thương vụ M&A được công bố thông tin trong 11 tháng đầu năm, JLL ước tính tổng khối lượng giao dịch lũy kế khoảng 2,4 tỷ USD. Con số này có thể cao hơn nếu gộp cả những giao dịch chưa được công bố chính thức.

Nhà ở dẫn đầu các thương vụ khi chiếm hơn 70% tổng lượng giao dịch M&A. Một số thương vụ nổi bật như SonKim Land thâu tóm khu đất vàng gần 10 ha trên trục Mai Chí Thọ - nơi từng triển khai dự án Saigon Broadway do Novaland làm chủ đầu tư. Hay CapitaLand Tower bỏ ra gần 685 triệu USD mua lại khu phức hợp số 2, quy mô 154 ha tại dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ từ Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ.

Bất động sản thương mại và nghỉ dưỡng cũng thu hút các nhà đầu tư mua lại, với tỷ trọng lần lượt 17,7% và 5,3% tổng lượng giao dịch. Lũy kế 11 tháng, các thương vụ trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp đạt khoảng 74 triệu USD, chiếm tỷ trọng hơn 3%. Lĩnh vực trung tâm dữ liệu cũng nổi lên như một trong những thị trường ngách tiềm năng, với tỷ trọng 3,3%.

Bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, cho biết động lực chính thúc đẩy hoạt động M&A bất động sản sôi động gồm khơi thông pháp lý, nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp sau giai đoạn tăng trưởng nóng 2020-2022 và mặt bằng lãi suất duy trì ổn định ở mức 7-9%.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nội địa chịu áp lực thanh khoản hoặc cần hoàn thiện pháp lý, theo bà Trang, M&A trở thành giải pháp trọng yếu để củng cố tài chính, hợp tác phát triển hoặc chuyển nhượng tài sản. Đặc biệt, xu hướng các doanh nghiệp lớn tích trữ quỹ đất ngày càng lan rộng khi nguồn cung đất sạch hạn chế, thủ tục pháp lý cũng siết chặt theo hướng minh bạch hơn.

Bất động sản khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Cùng quan điểm, ông Michael Piro, Tổng giám đốc Indochina Capital, đánh giá thị trường M&A bất động sản tại Việt Nam có dấu hiệu phục hồi tốt từ cuối năm ngoái đến nay sau khi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực. Điều này giúp môi trường pháp lý được cải thiện đáng kể, tăng sức hút với nhóm nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Ông Michael nói nhà đầu tư thuộc khối ngoại và các quỹ quốc tế đang tìm kiếm dự án bất động sản hoặc liên doanh với đối tác tốt tại thị trường Việt Nam để rót vốn, hợp tác.

Dù vậy, CEO Indochina Capital nhìn nhận thị trường M&A bất động sản còn một số rào cản. Điểm nghẽn lớn nhất là sự chồng chéo giữa các quy định pháp luật, khiến thủ tục chuyển nhượng kéo dài. "Nhà đầu tư ngoại yêu cầu mức độ chắc chắn về pháp lý rất cao, chỉ một điểm chưa rõ ràng cũng có thể khiến họ trì hoãn, thậm chí rút khỏi thương vụ", ông nói.

Ngoài ra, theo ông, nguồn cung đất sạch cần được đẩy mạnh bởi nhiều thương vụ thất bại do các khu đất chưa đảm bảo về pháp lý, hạ tầng. "Hồ sơ pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện là yếu tố quyết định tốc độ giao dịch", ông Michael nói thêm.

Indochina Capital dự báo năm 2026, Việt Nam có thể thu hút khoảng 6 tỷ USD vốn nước ngoài, đưa tổng vốn FDI đăng ký lên 38-40 tỷ USD. Dòng vốn ngoại có xu hướng tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực như bất động sản nhà ở, công nghiệp, thương mại bán lẻ.

Xét theo khu vực, ở phía bắc, tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tiếp tục giữ sức hút nhờ lợi thế cảng biển, hệ thống công nghiệp hỗ trợ tập trung và hạ tầng logistics mạnh. Tại phía Nam, Đồng Nai và khu vực Bình Dương cũ được kỳ vọng hưởng lợi lớn khi sân bay quốc tế Long Thành hoàn thành, nâng cao kết nối quốc tế và thúc đẩy mở rộng sản xuất.

Ngọc Diễm