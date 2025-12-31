Mua bán ngoại tệ 'chợ đen' có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Người dân giao dịch ngoại tệ trên thị trường "chợ đen" có thể bị phạt cảnh cáo đến phạt tiền 100 triệu đồng, theo Nghị định mới.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 340 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ 9/2/2026.

Theo đó, cơ quan quản lý sẽ phạt cảnh cáo những giao dịch dưới 1.000 đôla Mỹ khi cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc tại tổ chức không được phép, còn được gọi là giao dịch trên thị trường phi chính thức (hay chợ đen).

Nếu giao dịch từ 1.000 đến dưới 10.000 đôla Mỹ, mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng; giao dịch từ 10.000 đến dưới 100.000 đôla Mỹ, áp dụng mức phạt 20-30 triệu đồng; giao dịch từ 100.000 đôla Mỹ trở lên bị phạt 80-100 triệu đồng.

Nghị định 340 cũng đề cập mức phạt với hoạt động kinh doanh vàng. Cụ thể, việc mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép sẽ bị phạt cảnh cáo. Nếu hành vi này lặp lại nhiều lần, mức phạt áp dụng từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với việc mua bán vàng không qua tài khoản theo quy định.

Bên cạnh đó, người dân mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật (trừ các vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan) cũng sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Với các đơn vị kinh doanh, Nghị định cũng quy định các mức phạt từ vài chục triệu đến 400 triệu đồng khi không niêm yết công khai giá mua bán vàng miếng, trang sức, sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng, không ghi nhãn; không thực hiện đúng quy định về trạng thái vàng...

Ngoài ra, đối với hoạt động nhận tiền gửi, các tổ chức tín dụng sẽ bị phạt từ 20 đến 150 triệu đồng nếu nhận và chi trả tiền gửi không đúng thủ tục. Việc niêm yết lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ không rõ ràng, gây nhầm lẫn cũng bị phạt 10-20 triệu. Hoặc, đơn vị áp dụng lãi suất huy động và phí dịch vụ khác với niêm yết cũng bị phạt 20-40 triệu đồng.

Quỳnh Trang