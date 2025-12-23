Mua bán hơn 30 kg ma túy, hai người lĩnh án tử hình

TP HCMDo thua bạc ở Campuchia, Trần Thanh Hiếu nhận giữ "kho" ma túy ở quận Bình Tân cũ, nhận tiền công 100 triệu đồng mỗi tháng, sau đó móc nối mua bán hơn 30 kg chất cấm.

Ngày 23/12, Trần Thanh Hiếu (25 tuổi), Nguyễn Văn Xành (39 tuổi, thường gọi là "Cậu") bị TAND TP HCM tuyên án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng vụ án, Đỗ Linh Vũ (43 tuổi) bị phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng hợp là 23 năm tù. Mã Hoàng Thạch (29 tuổi) lĩnh 20 năm tù tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Thanh Hiếu (ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Văn Xành (ngoài cùng bên trái) cùng đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, do thua cá độ đá gà và nợ hơn 100 triệu đồng tại Campuchia, Hiếu nhận lời trông coi kho ma túy cho một người đàn ông ở Campuchia để trừ nợ.

Người này thuê hai căn nhà trên đường số 24 và Gò Xoài (quận Bình Tân cũ) làm nơi cất giấu ma túy, giao Hiếu quản lý. Để thuận tiện trông coi, Hiếu thuê Xành canh giữ hai kho, trả lương 10 triệu đồng mỗi tháng. Đồng thời, Hiếu móc nối với Mã Hoàng Thạch, nhờ tìm khách mua ma túy và hứa trả tiền công.

Khoảng tháng 5/2024, Thạch môi giới cho người tên Đồng mua 500 gram ketamine. Hiếu báo giá 150 triệu đồng, nhận tiền làm hai lần tại khu vực ngã tư Bốn Xã. Sau khi giao dịch thành công, Hiếu trả công cho Thạch 5 triệu đồng.

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2024, Hiếu hai lần nhận ma túy số lượng lớn từ các người không rõ lai lịch. Cụ thể, ngày 29/7/2024, tại khu vực Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi), Hiếu nhận một vali chứa 20 kg methamphetamine, 30 bánh heroin và 1 kg ketamine. Ngày 1/8/2024, Hiếu tiếp tục nhận thêm 3 bánh heroin tại khu vực ngã tư Gò Mây (quốc lộ 1A).

Toàn bộ số ma túy này được Hiếu mang về cất giấu tại hai căn nhà nói trên. Xành biết rõ việc cất giấu ma túy và nhiều lần được Hiếu nhờ lấy hàng từ kho để đi giao.

Liên quan đường dây, Đỗ Linh Vũ – người mua ma túy của Hiếu – biết Võ Thúy Quỳnh có nhu cầu mua nên liên hệ với một người tên Quang ở Campuchia để mua hàng bán lại. Ngày 31/7/2024, Quỳnh đặt mua 1 kg methamphetamine và 4 gói "nước vui".

Theo chỉ đạo của người đàn ông từ Campuchia, Hiếu mang ma túy đến giao cho Quỳnh. Do Quỳnh vắng nhà, Vũ đến nhận giúp tại đầu hẻm nhà Quỳnh ở khu vực Gò Vấp. Ngày 1/8/2024, Vũ lấy 2 gói methamphetamine và 4 gói "nước vui" mang đến một quán karaoke ở huyện Long Thành (Đồng Nai) để sử dụng cùng nhóm bạn.

Rạng sáng hôm sau, tổ tuần tra Công an TP HCM phát hiện Xành chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Từ lời khai của người này, công an khám xét khẩn cấp hai kho của Hiếu, thu giữ số lượng lớn ma túy nhiều loại cùng nhiều tang vật.

Khám xét nơi ở của Vũ tại một resort ở TP Vũng Tàu, công an thu giữ thêm hơn 50 gram ma túy các loại.

Tại tòa, Hiếu cho rằng số ma túy không phải của mình, còn Thạch phản cung, khẳng định không liên quan đến đường dây và đề nghị điều tra lại. Tuy nhiên, tòa xác định hồ sơ vụ án có đủ căn cứ kết luận các bị cáo phạm tội như cáo trạng nêu

Hải Duyên