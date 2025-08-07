Mua 220 con lợn nhiễm bệnh bán kiếm lời

Gia LaiBà Nguyễn Thị Hạnh mua 220 con lợn (khoảng 4,2 tấn) trôi nổi , nhiễm bệnh, để bán kiếm lời bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 7/8, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện trên xe tải có khoảng 220 con lợn dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, một số con đã chết.

Thời điểm này, bà Hạnh (chủ lô hàng) không xuất trình các loại giấy tờ liên quan hoạt động kinh doanh, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lượng lợn trên. Người này cho biết số lợn là hàng trôi nổi, mua từ nhiều nơi để bán kiếm lời.

Số lợn chuẩn bị chở đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cơ quan quản lý thị trường phối hợp lực lượng thú y lấy mẫu máu số lợn nói trên để test nhanh, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Tổ công tác lập biên bản vụ việc, làm việc với những người có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính, tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm bệnh.

Dịch tả lợn châu Phi có nguồn gốc đầu tiên từ châu Phi, lây lan nhanh, tỷ lệ chết gần như 100% với lợn nhiễm bệnh. Virus gây bệnh có trong máu, cơ quan, dịch bài tiết từ lợn nhiễm, có sức đề kháng cao, khả năng chịu được nhiệt độ thấp, chỉ chết ở 70 độ C. Bệnh dịch lây nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa, thông qua việc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật nhiễm virus. Bệnh không lây sang người tuy nhiên người là một tác nhân phát tán bệnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến đầu tháng 8, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 972 ổ dịch ở 718 xã, phường thuộc 33/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, làm chết và tiêu hủy hơn 100.000 con. Hiện có 542 xã thuộc 30 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch mới.

So với cùng kỳ năm 2024, số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy giảm hơn 34%. Mặc dù số lượng giảm, song đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y, đánh giá dịch đang gia tăng ở quy mô cả nước. Đặc biệt tỷ lệ lợn mắc bệnh có chủng tái tổ hợp genotype I-II (xuất hiện lần đầu ở Việt Nam năm 2023) ngày càng cao.