Mù hai mắt do pháo văng trúng khi tò mò đứng xem

TP HCMTrên đường đi nhậu về, người đàn ông 46 tuổi tò mò nán lại xem hai thanh niên đốt pháo trong ụ cát thì bất ngờ bị mảnh vỡ văng trúng, dẫn đến hỏng vĩnh viễn cả hai mắt.

Ngày 3/3, BS.CK2 Biện Thị Cẩm Vân, Phó Khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Thần kinh Nhãn khoa, Bệnh viện Mắt TP HCM, cho biết bệnh nhân từ Gia Lai nhập viện hôm mùng 3 Tết trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, mắt. Thị lực hai mắt của ông chỉ còn ở mức "sáng tối dương" (tương đương mù lòa), kèm theo bỏng da mặt, sưng nề mi mắt, cháy xém lông mi và đa dị vật kết - giác mạc.

Bệnh nhân phải nhập viện để rửa mắt và lấy dị vật mỗi ngày. Sau đợt điều trị, ông được xuất viện song thị lực không thể cứu vãn do tổn thương quá nặng.

Bác sĩ Vân thăm khám cho bệnh nhân bị tai nạn pháo nổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Vân cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết, khoa tiếp nhận 43 trường hợp chấn thương mắt, trong đó có 7 ca liên quan trực tiếp đến pháo nổ (chiếm hơn 15%). Một trường hợp nghiêm trọng khác là nam bệnh nhân 34 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, gặp nạn khi trực tiếp đốt pháo tại nhà, nhập viện với mắt trái xuất huyết toàn nhãn, phù giác mạc, nghi ngờ vỡ nhãn cầu cực sau, thị lực chỉ còn "sáng tối âm". Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu, khiến bệnh nhân mất đi một mắt chỉ sau một khoảnh khắc bất cẩn.

Đánh giá về mức độ nguy hiểm, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Nam, Trưởng khoa, cho biết các ca chấn thương do pháo thường rất nặng và diễn tiến phức tạp. Trong 7 trường hợp nêu trên, một ca phải bỏ nhãn cầu, 4 ca tiên lượng phục hồi thị lực thấp, bao gồm cả người đàn ông 46 tuổi mù cả hai mắt.

Theo bác sĩ Nam, pháo nổ gây chấn thương mắt qua 3 cơ chế nguy hiểm. Thứ nhất là sóng xung kích làm tăng áp lực nội nhãn đột ngột, phá hủy các cấu trúc sâu bên trong mắt. Thứ hai, các mảnh vỡ tốc độ cao như kim loại, nhựa, cát, vỏ pháo... bắn thẳng vào kết - giác mạc hoặc xuyên sâu vào nhãn cầu. Thứ ba là bỏng nhiệt và hóa chất vùng mặt. Hậu quả thường gặp là tróc biểu mô giác mạc diện rộng, xuất huyết tiền phòng, xuất huyết nội nhãn, rách vỡ nhãn cầu. Khi cấu trúc mắt đã bị phá hủy, khả năng phục hồi rất hạn chế dù được phẫu thuật tích cực.

Trong 8 ngày nghỉ Tết, Bộ Y tế ghi nhận 338 ca khám, cấp cứu do pháo nổ hoặc chất nổ, trong đó một người tử vong. So với cùng kỳ Tết năm ngoái, số ca khám, cấp cứu do pháo nổ, chất nổ giảm song số ca tử vong tăng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đốt pháo nổ, pháo tự chế hoặc pháo không rõ nguồn gốc. Không đứng gần hoặc cúi nhìn trực tiếp vào pháo đang cháy, không đốt pháo khi đã sử dụng rượu bia và đặc biệt tránh xa tầm tay trẻ em.

Khi không may xảy ra tai nạn, cần che nhẹ mắt bằng gạc sạch và nhanh chóng đến cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất. Tuyệt đối không tự rửa sâu, không tra thuốc tùy ý và không cố tự lấy dị vật ra khỏi mắt để tránh làm tổn thương thêm trầm trọng.

Lê Phương