Mũ bảo hiểm thông minh cảnh báo xe đến từ phía sau

Công ty Mỹ chế tạo mũ bảo hiểm xe đạp có gắn cảm biến, đèn và camera giúp phát hiện phương tiện tiến tới từ phía sau, báo cho người lái khi không thể quan sát.

Mũ bảo hiểm Classon trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng, đèn hậu, đèn xi-nhan và camera. Ảnh: Beyond

Mũ bảo hiểm Classon của Beyond, công ty có trụ sở tại New York, bắt đầu chương trình thử nghiệm sau chiến dịch gây quỹ thành công trên Kickstarter, New Atlas hôm 14/8 đưa tin. Giá của mỗi chiếc mũ thử nghiệm là 199 USD. Khi đi vào sản xuất, mức giá dự kiến tăng lên thành 399 USD.

Classon nặng 580 gram và có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP65, nghĩa là chịu được nước phun từ mọi hướng với áp lực thấp. Giống nhiều mũ bảo hiểm thông minh khác, nó trang bị đèn chiếu sáng phía trước, đèn phanh phía sau, đèn LED xi-nhan màu hổ phách và camera ở cả trước lẫn sau. Các thiết bị điện tử này được kết nối với hai bộ vi xử lý 1,2 GHz, hoạt động nhờ pin lithium 2.800 mAh. Thời gian sạc đầy pin là một tiếng, đủ cho mũ bảo hiểm hoạt động trong khoảng 4 tiếng.

Khi người lái dùng tay ra hiệu rẽ trái hay rẽ phải theo cách truyền thống, các cảm biến cử chỉ gắn trên mũ sẽ phát hiện và kích hoạt đèn xi-nhan tương ứng. Ngoài ra, khi gia tốc kế tích hợp phát hiện xe đạp đột ngột đi chậm lại, đèn hậu sẽ tạm thời phát sáng, đóng vai trò như đèn phanh.

Cả hai camera có thể dùng để ghi lại các chuyến đi cho mục đích giải trí hoặc pháp lý, khi xảy ra tai nạn. Bộ nhớ trong của mũ bảo hiểm lưu được video dài khoảng 6 tiếng. Thêm vào đó, nếu camera phát hiện một phương tiện đang tiến tới từ phía sau, trong điểm mù của người lái, người lái sẽ được cảnh báo bằng đèn LED nhấp nháy gắn dưới lưỡi của mũ bảo hiểm.

Thu Thảo (Theo New Atlas)