Mt Fuji GX Holdings chọn Việt Nam làm trung tâm R&D công nghệ

Tập đoàn Mt Fuji GX Holdings (Nhật Bản) ký MOU cùng công ty Mt Fuji GX, chọn Việt Nam làm trung tâm R&D trong 4 lĩnh vực công nghệ chiến lược, ngày 20/3.

Cụ thể, 4 lĩnh vực này gồm: Công nghệ y học tái sinh; Công nghệ "PFAS Zero" (loại bỏ hoàn toàn hóa chất vĩnh cửu - PFAS khỏi nước uống); Công nghệ môi trường nước cận tới hạn, hướng tới xử lý và tái tạo nguồn nước theo hướng thân thiện với môi trường; và công nghệ điện cao tần (truyền tải điện không dây).

Theo chiến lược phát triển của Mt. Fuji GX Holdings, Việt Nam được xác định là trung tâm R&D công nghệ của tập đoàn tại khu vực ASEAN, đồng thời là địa bàn để từng bước thương mại hóa các sản phẩm ra thị trường toàn cầu.

Lễ ký kết được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hợp tác khoa học - công nghệ, mở ra cơ hội đưa các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tại Việt Nam, hướng tới phục vụ thị trường khu vực và toàn cầu.

Đại diện các bên tham gia lễ ký kết ngày 20/3.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Tương lai Mt Fuji GX cho biết, quan hệ hợp tác với Tập đoàn Mt. Fuji GX Holdings được xây dựng trên nền tảng tin cậy, chia sẻ tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững.

Hai bên đã thống nhất xây dựng chiến lược dài hạn nhằm phát triển các công nghệ tiên tiến tại Việt Nam, đồng thời kết nối với mạng lưới nghiên cứu và thị trường công nghệ quốc tế.

Chủ tịch Hidero Awai chia sẻ tại sự kiện.

Các bên kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ trở thành hình mẫu mới trong quan hệ doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, nơi tri thức, công nghệ và nguồn lực được chia sẻ nhằm tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội. Việc xây dựng các trung tâm R&D và triển khai các dự án công nghệ cao được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu trong các lĩnh vực mũi nhọn như y học tái sinh, công nghệ môi trường và năng lượng mới, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản sang Việt Nam. Điều này phù hợp với định hướng của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam hướng đến là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ của khu vực, thế giới.

Mt. Fuji GX Holdings là tập đoàn chuyên sâu trong lĩnh vực y học tái sinh, tế bào gốc và tế bào miễn dịch, nổi bật với các hoạt động hợp tác và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy giao lưu doanh nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ và triển khai các dự án đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Khách mời trải nghiệm nước được xử lý bằng công nghệ PFAS Zero.

Tại sự kiện, phiên tham luận khoa học - công nghệ với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Nổi bật là bài trình bày trực tuyến của ông Takahiro Ochiya người có hơn 30 năm nghiên cứu chuyên sâu, cùng gần 70.000 lượt trích dẫn khoa học (theo thống kê từ Scholar GPS) trong lĩnh vực sinh học và y học tái sinh, với chuyên đề "Tổng quan về y học tái sinh và công nghệ tế bào gốc tại Nhật Bản: từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng lâm sàng".

Bài trình bày của ông Takahiro Ochiya tại sự kiện.

Bài trình bày đã phác họa bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của y học tái sinh tại Nhật Bản, đồng thời làm nổi bật tiềm năng của công nghệ sinh học và công nghệ tế bào trong điều trị bệnh, tái tạo mô và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Những tiến bộ này không chỉ mở ra hướng tiếp cận mới cho y học hiện đại mà còn tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giữa các tổ chức khoa học của Nhật Bản và Việt Nam.

Bên lề sự kiện, nhiều biên bản ghi nhớ và hợp đồng thương mại cũng đã được ký kết giữa Mt. Fuji GX Holdings và các đối tác, nhằm thúc đẩy phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ của tập đoàn tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

