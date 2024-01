MSI Titan 18 HX - laptop 150 triệu đồng có touchpad phát sáng

Màn hình là nâng cấp lớn tiếp theo của Titan 18 HX với kích thước lớn 18 inch, sử dụng tấm nền Mini LED cao cấp, độ phân giải 3.840 x 2.400. Sản phẩm cũng đổi sang tỷ lệ 16:10 ngày càng được ưa chuộng so với 16:9 trước đó. Độ sáng màn hình 1.000 nit, gấp rưỡi so với mức trung bình của laptop doanh nhân, hiển thị 100% dải màu DCI-P3, chứng nhận SGS và cân chỉnh màu sắc sẵn từ nhà máy. Tuy nhiên, do chuyển sang dùng tấm nền tốt hơn, máy cũng phải hy sinh tần số quét chỉ còn 120 Hz thay vì 144 Hz của GT77.