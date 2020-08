MSH Group phân phối độc quyền dự án Summit Building

Chủ đầu tư Veracity đánh giá kinh nghiệm và mạng lưới bán hàng phủ rộng của MSH Group sẽ giúp Summit Building đến với nhiều khách hàng tiềm năng.

Đại diện hai doanh nghiệp vừa hoàn tất ký kết phân phối độc quyền dự án Summit Building tại số 216 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Dự án được xem như "gạch nối" giữa vùng nội đô với phía Tây năng động của Hà Nội.

"Chúng tôi dành thời gian và tâm huyết để chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất cho từng căn hộ, để khi sản phẩm đến tay khách hàng phải phải hoàn hảo nhất. MSH Group là đơn vị chúng tôi tin tưởng giao trách nhiệm này", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Đại diện MSH Group và Veracity ký kết hợp tác phân phối độc quyền dự án Summit Building.

Với vị trí đắc địa, Summit Building tạo nên giá trị đầu tư cho khách hàng cũng như phù hợp để ở hay cho thuê. Dự án là dòng sản phẩm định vị cao cấp, hướng tới nhóm khách hàng thành đạt, có nhu cầu tận hưởng những giá trị sống tiện nghi. Số lượng căn hộ giới hạn, chỉ 288 căn, chủ đầu tư Veracity đảm bảo tiêu chí "nhỏ mà tinh", số lượng căn ít và được chăm chút tỉ mỉ, nhằm tạo ra những không gian sống chất lượng.

Phối cảnh dự án nhìn từ bên ngoài.

Thiết kế tòa căn hộ thông minh lấy con người làm trung tâm, tối ưu hóa không gian và tập trung vào tiện ích. Chủ đầu tư đã tạo dựng nên một Summit Building khác biệt nhưng chuẩn mực trong chất lượng công trình. Cư dân sẽ được sống trong những căn hộ kiểu mới ứng dụng hệ thống công nghệ thông minh và an toàn.

Đầu 2020 là thời gian khó khăn với nhiều doanh nghiệp bất động sản nhưng MSH Group vẫn để lại nhiều dấu ấn. Đơn vị là nhà phân phối cho các dự án như: Khu đô thị khép kín Xuân Mai - The Spring Town, Khu đô thị sinh thái trung tâm Hoà Lạc - Phú Cát City; 2 dự án chung cư cao cấp Mandarin Garden 2 của Tập đoàn Hòa Phát và The Legacy của Tập đoàn An Thịnh.

Theo đại diện MSH Group, 100% căn hộ tại 2 dự án cao cấp này đã bàn giao, các tầng trung tâm thương mại cũng đang dần được lấp đầy để phục vụ cư dân.

Không gian sống sang trọng tại Summit Building.

"Đằng sau sự thành công là nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhân sự MSH Group với mong muốn mang lại không gian sống chất lượng tới nhiều khách hàng hơn nữa", đại diện đơn vị chia sẻ.

Thành Dương