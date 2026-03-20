MSD dự kiến chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine HPV cho Việt Nam, đồng thời đầu tư hơn 40 triệu USD cho nghiên cứu lâm sàng lĩnh vực ung thư và vaccine.

Thông tin được đưa ra tại tại buổi làm việc giữa Bộ Y tế và lãnh đạo công ty dược phẩm sinh học MSD, ngày 18/3.

TS Andrew Otoo, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSD, cho biết doanh nghiệp cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine HPV theo mức giá Gavi (giá ưu đãi) thông qua UNICEF đến hết năm 2027, đồng thời phối hợp với Bộ Y tế trong các hoạt động nâng cao nhận thức về HPV.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan chủ trì buổi làm việc với đại diện MSD. Ảnh: Trần Minh

Ông cho biết MSD đã cung cấp các sản phẩm điều trị cho hàng triệu bệnh nhân tại Việt Nam và dự kiến đưa thêm nhiều thuốc mới, bao gồm thuốc cho bệnh hiếm, trong thời gian tới. MSD đồng thời đầu tư hơn 40 triệu USD vào nghiên cứu lâm sàng trong lĩnh vực ung thư và vaccine, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và rút ngắn thời gian tiếp cận các liệu pháp mới cho người bệnh.

Tại buổi làm việc hai bên nêu một số định hướng hợp tác như tăng cường truyền thông về gánh nặng HPV và vai trò của dự phòng; phối hợp với Cục Phòng bệnh triển khai dự án theo dõi tỷ lệ bao phủ tiêm chủng thông qua nâng cấp Hệ thống Thông tin Tiêm chủng Quốc gia.

Tiến sĩ Andrew Otoo, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của MSD: Ảnh: Trần Minh

MSD cũng đang khảo sát khả năng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine HPV tại Việt Nam. "Chúng tôi đã thăm cơ sở sản xuất của VNVC đang xây dựng và đánh giá cao cam kết cũng như tầm nhìn dài hạn, kế hoạch đầu tư đầy tham vọng của VNVC", ông nói.

Đại diện công ty cho biết sẵn sàng tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ bệnh nhân với thuốc ung thư và thuốc hiếm, đồng thời kỳ vọng danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả sẽ sớm được ban hành trong quý II.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao việc MSD hướng tới chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng ngừa HPV tại Việt Nam; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục kéo dài hỗ trợ Việt Nam với mức giá Gavi cho vaccine HPV thông qua UNICEF thay vì đến hết năm 2027.

Liên quan đề xuất của MSD về danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, Bộ trưởng thông tin các đơn vị của Bộ Y tế đang hoàn thiện sớm để ban hành thông tư.

Bộ Trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen cho tập thể MSD Việt Nam. Ảnh Trần Minh

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế ghi nhận các hoạt động hợp tác của MSD trong 30 năm qua, từ dự phòng, điều trị đến truyền thông, cùng các sáng kiến hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe; đồng thời cung ứng nhiều vaccine và thuốc thế hệ mới, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận phòng ngừa bệnh cho người dân.

Một trong những hợp tác giữa Bộ Y tế và MSD là triển khai chiến dịch "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống HPV và ung thư cổ tử cung. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, chiến dịch thu hút khoảng 25.000 lượt tham quan trực tiếp và hơn 23 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông.

Bên cạnh đó, MSD phối hợp Quỹ Ngày mai Tươi sáng triển khai chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư bằng thuốc miễn dịch nhiều năm qua tại 49 bệnh viện, với mức hỗ trợ tối đa 75% chi phí điều trị. Đến cuối năm 2025, chương trình đã hỗ trợ hơn 7.500 bệnh nhân, với tổng giá trị gần 150 triệu USD.

Ngoài ra, có chương trình "MSD vì bà mẹ" phối hợp UNFPA triển khai từ năm 2017, tập trung giảm tử vong mẹ tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ Y tế tặng bằng khen cho tập thể MSD Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp của công ty trong công tác truyền thông triển khai chiến dịch "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" và kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho hai cá nhân xuất sắc là bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc, và bác sĩ Đàm Thị Hoàng Lan, Giám đốc Đối ngoại, MSD Việt Nam.

Bà Katharina Geppert, Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, cho biết doanh nghiệp vinh dự được Bộ Y tế ghi nhận đúng dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam. "Đây là cột mốc để nhìn lại hành trình đã qua, ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời tri ân các đối tác và tái khẳng định cam kết phát triển lâu dài của MSD tại thị trường Việt Nam", bà nói..

Thế Đan