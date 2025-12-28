MSC và cảng Sơn Đông khai trương bãi container tại Thanh Đảo

Trung QuốcLiên doanh mới giữa MSC và cảng Sơn Đông được kỳ vọng tăng kết nối logistics khu vực.

Lễ khai trương bãi container liên doanh giữa cảng Sơn Đông và hãng tàu MSC, đồng thời đánh dấu cột mốc MSC đạt sản lượng thông qua 3 triệu TEU, đã diễn ra tại bến Qianwan, cảng Thanh Đảo (Trung Quốc), trực thuộc Tập đoàn cảng Sơn Đông.

Theo đại diện cảng Thanh Đảo, sự kiện này cho thấy cảng đã xây dựng được "cây cầu hàng hải" hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại khu vực và tăng động lực phát triển trung tâm trung chuyển quốc tế tại Đông Bắc Á.

Cảng Thanh Đảo. Ảnh: Qingdao Port

Hiện MSC khai thác 17 tuyến vận tải container tại cảng Thanh Đảo, kết nối các thị trường trọng điểm như bờ Đông Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á. Mỗi năm, gần 20 tàu MSC cập cảng, với năng lực xếp dỡ trên 20.000 TEU mỗi chuyến, khẳng định vai trò quan trọng của hãng trong mạng lưới vận tải của cảng.

Trong năm 2025, MSC tiếp tục gia tăng năng lực khai thác tại tỉnh Sơn Đông. Hai bên đã phối hợp mở thêm nhiều tuyến dịch vụ chất lượng cao, gồm tuyến EMPI đi Đông Mỹ, tuyến CLAN đi Trung Đông và tuyến Sambar kết nối Đông Nam Á.

"Trong thời gian tới, hai bên sẽ tận dụng các cơ hội từ sáng kiến Vành đai - Con đường và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để tối ưu mạng lưới vận tải, tăng cường kết nối giữa các tuyến khu vực và xuyên đại dương, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ chuỗi cung ứng", đại diện Cảng Thanh Đảo cho biết.

MSC là hãng vận tải biển và logistics toàn cầu, thành lập năm 1970, hiện đặt trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), vận hành đội tàu container lớn trên thế giới, với hàng trăm tàu hoạt động trên các tuyến kết nối hơn 500 cảng tại hơn 150 quốc gia. Bên cạnh vận tải biển, MSC mở rộng sang logistics tích hợp, đầu tư cảng, đường sắt, hàng không và du lịch tàu biển, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ánh Dương (theo Seatrade Maritime News)