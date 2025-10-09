MSC mở tuyến vận tải biển kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á

Hãng vận tải biển Mediterranean Shipping Company (MSC) triển khai dịch vụ mới mang tên Sambar, kết nối Trung Quốc với Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Theo MSC, tuyến Sambar hoạt động độc lập, cung cấp thêm lựa chọn hành lang trực tiếp và thời gian vận chuyển nhanh hơn cho khách hàng. Bên cạnh đó, hãng cũng cải tiến tuyến Pertiwi để rút ngắn kết nối từ miền Bắc và miền Nam Trung Quốc đến Indonesia, và tuyến Orchid liên kết miền Nam Trung Quốc với Việt Nam.

Các thay đổi này bắt đầu áp dụng từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11. Cụ thể, tuyến Sambar sẽ hoạt động ngày 29/10 với tàu MSC Vigor cập cảng Đại Liên (Trung Quốc). Cùng ngày, tuyến Pertiwi được cải tiến với tàu Athena, trong khi tuyến Orchid sẽ vận hành từ ngày 5/11 với tàu MSC Makalu.

Lịch trình tuyến Sambar gồm các cảng: Đại Liên - Incheon - Thiên Tân/Xingang - Thanh Đảo - Da Chan Bay - Đồng Nai - Laem Chabang - Singapore - Penang - Pasir Gudang - Singapore - Tanjung Pelepas - Busan - Đại Liên.

Tuyến Pertiwi dự kiến dừng tại: Busan - Đại Liên - Thiên Tân/Xingang - Thanh Đảo - Shekou - Singapore - Jakarta - Panjang - Jakarta - Singapore - Hong Kong - Nansha - Busan.

Trong khi đó, tuyến Orchid sẽ ghé các cảng: Phúc Châu - Sán Đầu - Hong Kong - Shekou - Yantian - Hải Phòng - Singapore - Tần Châu - Hong Kong - Phúc Châu.

MSC cho biết việc triển khai và cải tiến các tuyến dịch vụ nhằm tăng độ tin cậy, củng cố vị thế thị trường, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn vận tải thuận tiện hơn cho khách hàng.

Châu Anh (theo Seatrade Maritime News)