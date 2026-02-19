MSC Air Cargo mở đường bay Milan - Thượng Hải

MSC Air Cargo khai thác đường bay chở hàng Milan - Thượng Hải từ 3/3, tăng năng lực vận tải dài hạn Á - Âu, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa chuyên biệt, cấp thiết.

Các chuyến bay sẽ được vận hành bằng máy bay chở hàng Boeing 777-200F của hãng. Theo MSC Air Cargo, PVG là cửa ngõ chiến lược trong mạng lưới vận tải hàng hóa toàn cầu của hãng, đồng thời là trung tâm quan trọng của dòng chảy thương mại quốc tế. Thượng Hải (Trung Quốc) giữ vai trò kết nối các thị trường châu Á với châu Âu và nhiều khu vực khác, đặc biệt đối với nhóm hàng hóa chuyên biệt, cần giao nhận nhanh.

Hãng cũng tăng cường hiện diện tại châu Á thông qua các thỏa thuận hợp tác chiến lược. Năm 2025, MSC Air Cargo ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với SF Express, mở rộng hợp tác nhằm nâng cao kết nối và năng lực khai thác trên các tuyến Á - Âu chủ chốt.

MSC Air Cargo đang mở rộng mạng bay đường dài, tăng cường kết nối giữa châu Âu và châu Á.. Ảnh: MSC Air Cargo

Bên cạnh đó, hãng ký MoU với Công ty Phát triển Logistics thuộc Cảng hàng không Thượng Hải (AVINEX), hướng tới phát triển PVG trở thành trung tâm cốt lõi trong mạng lưới châu Á - Thái Bình Dương của MSC Air Cargo.

Ông Jannie Davel, Tổng giám đốc MSC Air Cargo, cho biết việc khai trương tuyến MXP - PVG là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng bay đường dài giữa châu Âu và châu Á. Tuyến bay thể hiện cam kết của hãng trong việc cung cấp năng lực vận tải ổn định, khai thác tin cậy và duy trì tiêu chuẩn dịch vụ cao trên các hành lang thương mại quan trọng.

Tháng 1, MSC Air Cargo tiếp nhận chiếc Boeing 777-200F mới thứ hai, đăng ký tại Italy theo Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay (AOC) châu Âu của hãng. Ngoài hai máy bay 777-200F thuộc AOC châu Âu, hãng còn có 4 chiếc 777F do Atlas Air khai thác theo hợp đồng thuê ướt dài hạn (ACMI).

Trong thời gian tới, MSC Air Cargo cho biết sẽ tiếp tục phát triển năng lực vận hành và các sản phẩm chuyên biệt, phục vụ những lĩnh vực như ôtô, công nghệ cao, hàng dễ hỏng, hàng không vũ trụ và các ngành yêu cầu vận chuyển khẩn cấp.

MSC Air Cargo là hãng vận tải hàng hóa đường không thuộc Tập đoàn MSC (Mediterranean Shipping Company) có trụ sở tại Thụy Sĩ. Hãng tập trung khai thác các tuyến liên lục địa với đội bay Boeing 777F, định vị là nhà cung cấp dịch vụ chở hàng chuyên biệt, đảm bảo năng lực ổn định, độ tin cậy cao và tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế trên các hành lang thương mại chiến lược.

Gia Hân (Theo Fleet Owner)