MSB ưu đãi tỷ giá và phí cho khách nhận kiều hối

Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người di cư, do World Bank điều phối, Việt Nam là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Riêng năm 2024, lượng kiều hối về nước ước đạt khoảng 16 tỷ USD, góp phần bổ sung nguồn ngoại tệ và hỗ trợ cân đối vĩ mô. Bên cạnh mục đích hỗ trợ chi tiêu gia đình, dòng tiền này đang có xu hướng dịch chuyển sang đầu tư, trong bối cảnh môi trường kinh tế trong nước ổn định và khung pháp lý ngày càng cởi mở với người Việt ở nước ngoài.

Song trong quá trình nhận kiều hối, người thụ hưởng thường gặp hai vấn đề chính là chi phí giao dịch và chênh lệch tỷ giá. Phí rút tiền mặt cao hay tỷ giá chuyển đổi thấp có thể làm hao hụt giá trị thực tế của nguồn vốn, nhất là với những khoản tiền lớn dành cho mục đích đầu tư dài hạn.

Khách hàng có thể bán ngoại tệ trên ứng dụng MSB mBank hoặc tại quầy giao dịch. Ảnh: MSB

Trước thực tế đó, MSB đã triển khai chương trình "Kiều hối sinh lời, x2 ưu đãi", áp dụng đến 31/3/2026. Theo đó, khách hàng nhận kiều hối qua tài khoản MSB khi bán ngoại tệ (USD) lấy VND được hưởng ưu đãi tỷ giá đến 50 điểm so với tỷ giá mua chuyển khoản niêm yết, áp dụng tại quầy và trên ứng dụng MSB mBank. Ngoài ra, với khách hàng nhận kiều hối qua kênh SWIFT, phí rút USD tiền mặt được điều chỉnh còn 0,16%, tối thiểu 2 USD mỗi giao dịch.

Đại diện MSB cho biết, ngân hàng tập trung tối ưu chi phí và điều kiện giao dịch nhằm giúp dòng tiền kiều hối giữ nguyên giá trị và được sử dụng hiệu quả hơn khi về Việt Nam.

"Bên cạnh việc đảm bảo tốc độ và an toàn giao dịch, chúng tôi chú trọng thiết kế các giải pháp tài chính đi kèm, giúp dòng tiền của kiều bào gửi về Việt Nam được sinh sôi hiệu quả nhất ngay tại quê nhà" đại diện ngân hàng chia sẻ.

Bên cạnh nhận tiền từ nước ngoài, ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế phục vụ các nhu cầu như du học, du lịch, công tác, khám chữa bệnh, định cư, trợ cấp thân nhân ở nước ngoài hay các giao dịch chuyển tiền hợp pháp khác cùng các chương trình ưu đãi chuyển tiền vào các dịp Lễ, Tết và tỷ giá cạnh tranh...

Ngân hàng hiện hợp tác với các tổ chức chuyển tiền quốc tế như Western Union, RIA và SWIFT, giúp người nhận tại Việt Nam tiếp cận dòng tiền xuyên biên giới nhanh chóng, với thủ tục đơn giản và thời gian xử lý rút ngắn. Theo MSB, việc mở rộng hợp tác với các đối tác chuyển tiền quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ngày càng đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước.

Minh Ngọc