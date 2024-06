MSB ứng dụng sinh trắc học để tăng bảo mật

MSB triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với giao dịch trực tuyến đầu tiên ở thiết bị mới, chuyển từ 10 triệu đồng... bắt đầu từ 1/7.

Xác thực sinh trắc học áp dụng cho các trường hợp như giao dịch đầu tiên thực hiện trên thiết bị mới, lần đầu đăng nhập trên thiết bị; giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/giao dịch. Ngoài ra, người dùng cần xác thực sinh trắc học khi hạn mức chuyển tiền cộng dồn trong ngày trên 20 triệu đồng; giao dịch thanh toán trên 100 triệu đồng...

Từ 6/6, MSB tiến hành thu thập dữ liệu sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip trên ứng dụng MSB mBank hoặc các quầy giao dịch. Dữ liệu của khách hàng cần phải khớp với dữ liệu được lưu trong căn cước công dân (xác thực khuôn mặt).

Để xác thực sinh trắc học lần đầu, người dùng có thể tự thao tác trên ứng dụng ngân hàng. Quy trình này gồm hai bước: chụp ảnh căn cước công dân và quét thông tin vào đầu đọc chip trên điện thoại để truyền dữ liệu. Người dùng cần lưu ý đặt căn cước theo đúng vị trí đã hướng dẫn. Khách hàng cũng có thể đến trực tiếp quầy giao dịch để được hướng dẫn thực hiện.

Theo đại diện MSB, xác thực bằng sinh trắc học có thể hạn chế tối đa khả năng làm giả và có tính bảo mật cao nhất hiện nay. Giải pháp này cho phép cơ quan quản lý, tổ chức cung cấp dịch vụ xác định được chính xác chủ tài khoản, người thực hiện giao dịch, người thụ hưởng. Từ đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Phương pháp đảm bảo xác thực đúng chính chủ đang thực hiện chuyển tiền, ngăn chặn thiệt hại khi kẻ gian rút tiền nhiều lần với số lượng lớn.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng trên kênh số của MSB. Ảnh: MSB

Giải pháp thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc tuân thủ các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, hướng đến mục tiêu đảm bảo giao dịch an toàn, bảo mật cho khách hàng trên không gian số.

Nhà băng vừa hoàn thành nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking). Nền tảng mới đòi hỏi tính an ninh - bảo mật cao hơn thông qua việc phân quyền chặt chẽ và xác thực đa nhân tố khi truy cập, sử dụng dữ liệu trên ngân hàng lõi mới. Điều này nâng mức độ an toàn thông tin của cả khách hàng và MSB lên mức cao nhất, ngăn chặn sự tấn công của hacker cũng như những sự cố an ninh mạng khác.

Bên cạnh đó, nhà băng cũng liên tục triển khai nhiều tính năng bảo mật, mang đến cho khách hàng trải nghiệm thuận lợi và an toàn khi giao dịch trên ứng dụng số. Thời gian qua, trước tình hình tội phạm công nghệ cao liên quan đến giao dịch ngân hàng tăng cao, nhiều hình thức tinh vi, MSB đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo nhằm khuyến cáo khách hàng lưu ý thực hiện theo các hướng dẫn giao dịch an toàn, chủ động phòng tránh rủi ro, bảo vệ tài sản.

MSB hiện có trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 500 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Toàn hệ thống gồm hơn 6.000 cán bộ, phục vụ hơn 5,4 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

