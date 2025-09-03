MSB triển khai giải pháp vay thế chấp online trong 4 giờ

MSB triển khai M-Flex, cho phép doanh nghiệp thực hiện vay thế chấp linh hoạt online với hạn mức tới 15 tỷ đồng, phê duyệt trong vòng 4 giờ.

Theo đó, khách hàng có thể tự thao tác, hoàn thiện hồ sơ hoàn toàn trực tuyến. Sau khi nhận đủ hồ sơ, ngân hàng sẽ tiến hành xét duyệt tự động và trả kết quả về cho khách hàng trong vòng 4 giờ.

Các doanh nghiệp hoạt động trên một năm, đáp ứng điều kiện của chương trình, có thể vay với lãi suất ưu đãi, thời gian vay tối đa 12 tháng trên mỗi khế ước, phù hợp với nhu cầu điều chỉnh kế hoạch tài chính ngắn hạn. M-Flex có thể áp dụng cho đa dạng mục đích sử dụng vốn như vay thông thường, bảo lãnh, LC, bao thanh toán, chiết khấu, thấu chi và thẻ tín dụng. Đồng thời, giải pháp chấp nhận nhiều loại tài sản bảo đảm như bất động sản, quyền sở hữu, quyền tài sản hay ôtô con, giúp doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực có thêm lựa chọn khi vay vốn.

M-Flex chấp nhận nhiều loại tài sản bảo đảm: bất động sản, quyền sở hữu tài sản hay ô tô con... Ảnh: MSB

Đại diện ngân hàng cho biết, M-Flex được thiết kế linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

"Chúng tôi hy vọng sự linh hoạt về tài sản thế chấp, mức tín dụng, thời gian phê duyệt và lãi suất ưu đãi sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề tài chính, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững", đại diện MSB khẳng định.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 34 năm thành lập, MSB tặng 1.000.000 M-Points trong chương trình tích điểm MSB Rewards (triển khai trên ngân hàng điện tử) cho doanh nghiệp sử dụng hạn mức tín dụng linh hoạt M-Flex, đến 11/9.

Bên cạnh các giải pháp thiết thực, ưu đãi này nhằm đồng hành, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tăng trưởng mới.

MSB thành lập năm 1991, hiện có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngân hàng có gần 7.000 nhân viên, phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và khoảng 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Minh Ngọc