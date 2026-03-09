MSB rút ngắn quy trình vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ

MSB triển khai luồng phê duyệt tích hợp "2 trong 1", rút ngắn quy trình và thời gian vay vốn, cung cấp hạn mức linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tài chính kịp thời.

Trong cấu trúc kinh tế Việt Nam, nhóm doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể được xem là lực lượng duy trì sự năng động của thị trường nội địa. Tuy nhiên, theo báo cáo của VCCI, khoảng 60% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn khi tiếp cận vốn ngân hàng, chủ yếu do thiếu tài sản bảo đảm hoặc hệ thống sổ sách tài chính chưa chuẩn hóa.

Nhằm tháo gỡ rào cản này, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai gói vay kinh doanh có tài sản bảo đảm với những ưu đãi, cải tiến mới, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Rút ngắn quy trình phê duyệt

Theo đại diện MSB, một rào cản lớn mà các chủ doanh nghiệp thường gặp phải là quy trình thẩm định chồng chéo và thời gian chờ đợi kéo dài 3-5 ngày khi có nhu cầu về vốn. Để giải quyết vấn đề này, MSB đã áp dụng luồng phê duyệt tích hợp "2 trong 1", chỉ với một bộ hồ sơ, hệ thống sẽ xử lý song song nhu cầu vốn của cả doanh nghiệp nhỏ và chủ sở hữu. Quy trình xét duyệt cũng được rút gọn, hồ sơ được xử lý trên một luồng thẩm định duy nhất. Nhờ đó, thời gian phê duyệt được rút ngắn còn khoảng 8 giờ làm việc.

Đặc biệt, khách hàng chỉ cần sử dụng một tài sản bảo đảm cho tất cả các nhu cầu vay, giúp giảm bớt thủ tục công chứng, định giá tài sản và các chi phí liên quan. Đây được xem là "chìa khóa" giải tỏa áp lực về hồ sơ cho nhóm doanh nghiệp nhỏ.

Giao dịch viên hỗ trợ khách hàng làm thủ tục tại quầy. Ảnh: MSB

Hạn mức tín dụng linh hoạt

Gói vay được thiết kế dựa trên tổng doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp nhỏ và chủ sở hữu. MSB cho phép doanh nghiệp thế chấp tài sản để nhận hạn mức đến 6 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ vay tín chấp thêm 1 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn và tích lũy, chủ doanh nghiệp còn được cấp hạn mức thế chấp riêng biệt tới 50 tỷ đồng. Hạn mức này giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh như nhập hàng theo mùa vụ, đồng thời tạo đòn bẩy để khách hàng thực hiện các kế hoạch tài chính cá nhân như mua nhà, tích lũy tài sản hoặc tái đầu tư.

Đại diện MSB cho biết, cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp khai thác tối đa năng lực tài chính, nắm bắt cơ hội kinh doanh, thay vì bị giới hạn bởi các tiêu chí khắt khe như báo cáo tài chính kiểm toán, điều mà nhiều doanh nghiệp nhỏ chưa đáp ứng được.

Gia tăng giá trị từ hệ sinh thái MSB

Bên cạnh giải pháp vốn, MSB còn tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện để gia tăng lợi thế cạnh tranh cho khách hàng. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay doanh nghiệp nhỏ từ 6,9% một năm và từ 6,5% một năm đối với chủ doanh nghiệp, kèm thời gian ân hạn gốc tối đa 36 tháng.

Ngoài ra, MSB cũng cung cấp các dịch vụ khác cho nhóm đối tượng này như: giải pháp thanh toán QR Code, POS và ứng dụng Merchant App phục vụ quản lý giao dịch. Đáng chú ý, dịch vụ tài khoản số đẹp phong thủy hoàn tới 12 triệu đồng cho doanh nghiệp trong khi chủ sở hữu được giảm nửa phí đăng ký và hưởng lãi suất sinh lời đến 5,8% một năm. Khách hàng được hỗ trợ bởi đội ngũ giám đốc quan hệ khách hàng (RM) trong quá trình vay vốn và quản trị dòng tiền.

Theo đại diện MSB, việc kết hợp giải pháp tín dụng với các công cụ thanh toán và quản lý dòng tiền nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ cải thiện khả năng tiếp cận vốn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số.

Minh Ngọc