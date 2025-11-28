MSB ra mắt thẻ tín dụng xanh

MSB ra mắt thẻ tín dụng Mastercard Green World, dành riêng cho nhóm khách hàng thu nhập cao, hoàn tiền di chuyển "xanh" đến 24 triệu đồng một năm.

Chủ thẻ được hoàn 100% giá trị giao dịch khi đi tàu metro và 5% cho giao dịch hàng không. Ngân hàng đồng thời hợp tác với hãng taxi điện Xanh SM, giảm tới 20.000 đồng mỗi chuyến để khuyến khích sử dụng xe điện. Các ưu đãi hướng tới thúc đẩy thói quen sử dụng hình thức di chuyển ít phát thải carbon.

Lõi thẻ Mastercard Green World được làm từ chất liệu tái chế, tăng độ bền và thân thiện với môi trường. Đại diện MSB cho biết sản phẩm mang thông điệp "Để mỗi hành trình là một bình minh xanh", hướng đến mục tiêu thúc đẩy thói quen sống bền vững của khách hàng.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc MSB và Đại diện Mastercard tại sự kiện ra mắt thẻ MSB Mastercard Green World. Ảnh: MSB

Trong khuôn khổ ra mắt sản phẩm, MSB cũng công bố chiến lược dành cho phân khúc thu nhập cao (Affluent), nhóm khách hàng đang gia tăng mạnh về quy mô và nhu cầu trải nghiệm tài chính tại Việt Nam. Theo đại diện ngân hàng, đây là nhóm có tài sản tích lũy tốt, thu nhập ổn định và mong muốn được sử dụng các giải pháp tài chính thiết thực phục vụ tích lũy và chi tiêu cao cấp, đồng thời thể hiện được vị thế, phong cách sống hiện đại, khẳng định dấu ấn cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ, Phó tổng giám đốc ngân hàng MSB (áo đen) chia sẻ chiến lược định vị phân khúc khách hàng. Ảnh: MSB

Thấu hiểu nhu cầu này, MSB giới thiệu loạt đặc quyền "Tinh hoa trải nghiệm", tập trung vào bốn trụ cột: tài chính, chất sống, tâm thức và dịch vụ chuyên biệt.

Cụ thể, về tài chính, khách hàng được ưu tiên hạn mức tín dụng 150 tỷ đồng, phê duyệt siêu tốc 8h và lợi suất sinh lời 5,8% một năm và cộng thêm lãi suất tiết kiệm. Bên cạnh đó, khách hàng Affluent được tiếp cận với các dòng thẻ cao cấp và trải nghiệm âm nhạc hàn lâm, Private concert, MSB Rewards... Chủ thẻ được sử dụng dịch vụ chuyên biệt như: quầy ưu tiên, đội ngũ tư vấn riêng 24/7 và hệ thống bảo mật tối đa M-Private...

"Ngày nay, khách hàng kỳ vọng nhiều hơn vào sản phẩm. Bên cạnh những lợi ích tài chính thông thường; họ muốn được thấu hiểu và có trải nghiệm riêng cho mình. Với chiến lược phân chia phân khúc, chúng tôi mong muốn đem lại cho mỗi khách hàng một hành trình riêng biệt", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Việc ra mắt MSB Mastercard Green World giúp mở rộng thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng thu nhập cao, khi kết hợp giữa ưu đãi tài chính và trải nghiệm gắn với xu hướng tiêu dùng xanh. MSB kỳ vọng sản phẩm sẽ khuyến khích thói quen chi tiêu có trách nhiệm và thúc đẩy lối sống bền vững trong dài hạn. Đây cũng là định hướng mà MSB theo đuổi trong việc phát triển các sản phẩm cho khách hàng: cân bằng giữa tiện ích tài chính, trải nghiệm khác biệt và giá trị cộng đồng.

Minh Ngọc