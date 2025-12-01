MSB nhận giải thưởng sáng tạo quốc tế

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) là ngân hàng Việt duy nhất được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025 nhờ giải pháp phát hành thẻ tín dụng số siêu tốc, ngày 30/11.

Giải thưởng Sáng tạo Quốc tế (International Innovation Awards 2025) do Enterprise Asia tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật về đổi mới sáng tạo trong sản phẩm, dịch vụ, vận hành và văn hóa doanh nghiệp. Năm nay, ban tổ chức nhận hàng trăm hồ sơ từ nhiều quốc gia châu Á. Vượt qua nhiều đối thủ, MSB được trao giải ở hạng mục "Giải pháp phát hành thẻ tín dụng số siêu tốc" (MSB Ultra-Fast Digital Card Issuance Solution) nhờ ứng dụng công nghệ vào tối ưu hành trình mở thẻ của khách hàng cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ MSB đại diện nhận giải thưởng. Ảnh: MSB

Theo đại diện ngân hàng, toàn bộ quy trình từ đăng ký, thẩm định đến sở hữu thẻ được số hóa hoàn toàn, không yêu cầu chứng từ chứng minh thu nhập như mô hình truyền thống. Công nghệ dữ liệu lớn và hệ thống thẩm định tự động giúp rút ngắn thời gian phê duyệt xuống khoảng 10 phút, người dùng có thể nhận và sử dụng thẻ ngay.

Giải pháp cũng được đánh giá cao ở khả năng cá nhân hóa trải nghiệm. MSB cung cấp danh mục thẻ đa dạng, từ thẻ hoàn tiền, du lịch, mua sắm online đến thẻ tối ưu chi tiêu gia đình hoặc rút tiền mặt. Mỗi dòng thẻ sở hữu bộ ưu đãi riêng, phù hợp nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, qua đó mở rộng độ phủ và củng cố vị thế của MSB trong mảng sản phẩm thẻ.

Giải pháp phát hành thẻ tín dụng siêu tốc trực tuyến mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng. Ảnh: MSB

Sau thời gian ngắn triển khai, ngân hàng ghi nhận hơn 180.000 khách hàng đăng ký trực tuyến, trên 34.000 thẻ được phê duyệt; tỷ lệ kích hoạt và sử dụng sau khi mở đạt gần 90%. Tổng hạn mức tín dụng cấp qua luồng này đã vượt 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh tốc độ, ngân hàng còn áp dụng công nghệ EMV 3D Secure và xác thực sinh trắc học để bảo vệ thông tin người dùng. Trên ứng dụng MSB mBank, khách hàng có thể bật/tắt từng loại giao dịch, điều chỉnh hạn mức theo ngày hoặc theo dõi lịch sử sử dụng theo thời gian thực.

Hệ sinh thái thanh toán của MSB cũng được mở rộng nhờ liên kết với Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay và Garmin Pay. Tính năng thanh toán một chạm giúp đẩy nhanh tốc độ giao dịch nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Trong tháng 12, ngân hàng dự kiến ra mắt phiên bản nâng cấp của luồng phát hành thẻ tín dụng số siêu tốc trên ứng dụng MSB Mobile mới, với giao diện trực quan và mức độ cá nhân hóa cao hơn.

Theo đại diện ngân hàng, giải thưởng là động lực để MSB tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái số. Ngân hàng hướng đến xây dựng các giải pháp linh hoạt, tối giản và cá nhân hóa sâu sắc, phù hợp đặc thù của từng phân khúc khách hàng, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố vị thế trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.

Minh Ngọc