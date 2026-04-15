MSB kiện toàn nhân sự cấp cao

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và thay đổi một số vị trí lãnh đạo, nhằm củng cố năng lực quản trị cho giai đoạn 2025-2029.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát của MSB, ngày 8/4. Theo đó, bà Nguyễn Hương Loan là nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2022-2026). Đề xuất này sẽ được trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4.

Bà Loan gia nhập MSB từ năm 2009, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt ở mảng nguồn vốn và thị trường tài chính. Trước khi được đề cử vào HĐQT, bà giữ chức Phó tổng giám đốc MSB kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính.

Đại diện ngân hàng kỳ vọng, việc kiện toàn bộ máy quản trị sẽ giúp nâng cao năng lực hoạch định chiến lược, quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy các định hướng phát triển dài hạn của MSB trong giai đoạn mới.

Với công tác điều hành, bà Nguyễn Hà Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MSB. Bà Thanh có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các tổ chức trong nước và quốc tế, giữ vai trò Giám đốc Khối Vận hành MSB từ năm 2020.

Trụ sở ngân hàng MSB. Ảnh: MSB

Bên cạnh việc bổ nhiệm nhân sự mới, MSB cũng ghi nhận một số thay đổi ở cấp lãnh đạo trong giai đoạn 2025-2029. Ông Trần Xuân Quảng đã có đơn từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch thường trực HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. ĐHĐCĐ MSB sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm chức danh này của ông tại phiên họp thường niên ngày 24/4 tới đây. Ông Quảng là một trong những lãnh đạo gắn bó từ giai đoạn đầu thành lập, tham gia hoạch định chiến lược và công tác quản trị của ngân hàng.

Cùng thời điểm, MSB cũng miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Phi Hùng theo nguyện vọng cá nhân. Ông Hùng có hơn 10 năm công tác tại MSB, tham gia điều hành và đóng góp vào quá trình phát triển ổn định, bền vững của ngân hàng.

Với kinh nghiệm lãnh đạo và chuyên môn sâu rộng, ông Trần Xuân Quảng và ông Nguyễn Phi Hùng sẽ tiếp tục đảm nhận các vị trí lãnh đạo quan trọng khác, tiếp tục đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của MSB.

Theo đại diện MSB, việc kiện toàn nhân sự cấp cao nằm trong lộ trình củng cố bộ máy quản trị - điều hành, phục vụ chiến lược tái cơ cấu, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Với năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ lãnh đạo sau kiện toàn, ngân hàng kỳ vọng năng lực cạnh tranh của MSB sẽ được nâng cao, qua đó gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan, đồng thời hiện thực hóa hiệu quả các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2025-2029.

Minh Ngọc