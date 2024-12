MSB khuyến khích khách hàng chủ động cập nhật sinh trắc học

MSB khuyến cáo khách hàng cập nhật thông tin sinh trắc học nhanh chóng trước 1/1/2025, trải nghiệm tiện ích số và nhận nhiều khuyến mại e-voucher.

Thông tư 17 và 18 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, yêu cầu tất cả tài khoản chưa được thu thập thông tin sinh trắc học chỉ được cung cấp dịch vụ tại quầy. Do đó, từ tháng 6, MSB tiến hành thu thập dữ liệu sinh trắc học khách hàng thông qua căn cước công dân gắn chip trên ứng dụng MSB mBank hoặc hỗ trợ trực tiếp tại các quầy giao dịch. Ngân hàng cũng tích cực truyền thông qua các phương tiện như website, YouTube và trực tiếp trên MSB mBank.

Khách hàng nghe tư vấn tại điểm giao dịch của MSB. Ảnh: MSB

Theo đại diện MSB, việc bổ sung thông tin sinh trắc học là cần thiết để đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến, tăng cường bảo mật và bảo vệ quyền lợi khách hàng. "MSB nghiêm túc thực hiện việc đối chiếu và cập nhật sinh trắc học theo các quyết định và thông tư của Ngân hàng Nhà nước", vị đại diện nói.

Để khuyến khích khách hàng chủ động cập nhật dữ liệu sinh trắc học, MSB tặng e-voucher 50.000 đồng vào tài khoản cho khách hàng sau khi cập nhật thành công từ ngày 4/12. Chương trình này áp dụng cho danh sách khách hàng chưa cập nhật sinh trắc học tính đến ngày 30/11. Tổng cộng có 10.000 e-voucher với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng dành cho khách hàng thực hiện.

Khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm nhiều tiện ích trên tài khoản MSB như tính năng sinh lời với lợi suất đến 4,2% một năm cùng thời hạn linh hoạt từ một tuần, thanh toán qua Apple Pay, tài khoản số đẹp, rút tiền không cần thẻ với thẻ ghi nợ số.

Trước đó, MSB triển khai yêu cầu so khớp khuôn mặt của khách hàng với dữ liệu khuôn mặt tại căn cước công dân gắn chip lưu của Bộ Công an. Các giao dịch trên 10 triệu đồng một lần hoặc tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng đều cần so khớp khuôn mặt để đảm bảo chính chủ.

Luật Căn cước 2023 quy định chứng minh nhân dân sẽ hết giá trị sử dụng trong các thủ tục, giao dịch hết ngày 31/12. Do đó, khách hàng sử dụng chứng minh nhân dân cần cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip trước ngày 1/1/2025 để tránh bị tạm dừng giao dịch. Khách hàng có thể chủ động cập nhật dữ liệu sinh trắc học trên ứng dụng MSB mBank hoặc thực hiện trực tiếp tại các điểm giao dịch trên toàn quốc.

Thành lập năm 1991, MSB hiện có hơn 260 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, hợp tác với trên 500 ngân hàng đại lý tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngân hàng này phục vụ 5,4 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Thanh Thư