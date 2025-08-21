MSB hợp tác Vietnam Airlines nâng cao trải nghiệm khách hàng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Theo thỏa thuận, khách hàng MSB có thể đổi điểm MSB Rewards (M-point) sang dặm thưởng Lotusmiles (Bông Sen Vàng) của Vietnam Airlines. Đây là hệ thống tích điểm tri ân khách hàng của ngân hàng, cho phép quy đổi điểm từ các giao dịch thành phiếu quà tặng từ hơn 1.000 đối tác trong các lĩnh vực như thời trang, ẩm thực, du lịch...

Hai doanh nghiệp cũng triển khai chương trình phiên hạng thành viên, cho phép khách hàng vừa nhận ưu đãi từ Vietnam Airlines, vừa hưởng đặc quyền trong hệ sinh thái MSB.

Đại diện MSB và Vietnam Airlines ký kết hợp tác. Ảnh: MSB

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện ngân hàng cho biết hai bên sẽ phối hợp xây dựng thêm các gói ưu đãi, kết hợp lợi ích tài chính và dặm thưởng hàng không, nhằm củng cố quan hệ lâu dài với khách hàng. Việc liên kết với Vietnam Airlines cũng giúp MSB mở rộng thị phần ở phân khúc khách hàng có khả năng chi tiêu cao, tăng doanh thu phí dịch vụ và thúc đẩy sử dụng sản phẩm tài chính tích hợp như tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm.

Về phía Vietnam Airlines, thỏa thuận hợp tác góp phần mở rộng cộng đồng hội viên chương trình Bông Sen Vàng, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung, năng động, có nhu cầu trải nghiệm cao và trung thành với các đặc quyền ưu đãi hấp dẫn từ thương hiệu.

Qua hợp tác lần này, ngân hàng khẳng định cam kết đổi mới và đồng hành cùng khách hàng trong chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, tiện ích, hiện đại và nâng cao trải nghiệm trên mọi hành trình.

Minh Ngọc