MSB hợp tác VETC tặng gói cứu hộ toàn quốc cho khách hàng

MSB cho phép khách hàng liên kết trực tiếp tài khoản thanh toán với tài khoản giao thông VETC và ePass, giúp khách hàng thuận tiện thanh toán phí đường bộ, đặc biệt trong dịp cao điểm di chuyển cuối năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết đã hoàn tất kết nối hạ tầng công nghệ với Công ty Cổ phần Giao thông số VETC và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (ePass), giúp chủ xe ôtô dễ dàng thực hiện chuyển đổi và quản lý tài khoản giao thông theo quy định.

Khi liên kết tài khoản VETC hoặc ePass với tài khoản MSB, khách hàng có thể nạp tiền trực tuyến vào tài khoản giao thông ngay trên ứng dụng tương ứng, đồng thời theo dõi và tra soát lịch sử giao dịch trên điện thoại. Ngân hàng cho biết các giao dịch được bảo vệ bằng nhiều lớp bảo mật, kết hợp công nghệ định danh điện tử (eKYC), nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ số.

Chủ tài khoản MSB có thể liên kết trực tiếp với tài khoản VETC. Ảnh: MSB

Cùng việc kết nối, ngân hàng triển khai chương trình tặng "Gói cứu hộ toàn quốc" dành cho khách hàng liên kết lần đầu tài khoản thanh toán MSB với tài khoản VETC. Theo đó, khách hàng nạp tiền thành công tối thiểu 300.000 đồng từ tài khoản MSB vào VETC sẽ được tặng một năm sử dụng gói cứu hộ toàn quốc của VETC. Ưu đãi có hiệu lực 12 tháng, không giới hạn số lượt cứu hộ và kéo xe về trạm, với quãng đường tối đa 100 km mỗi lượt. Mỗi khách hàng được nhận tối đa một gói trong suốt thời gian khuyến mại và cần kích hoạt trước ngày 31/3/2026.

Đại diện MSB cho biết, hợp tác với VETC và ePass là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số của ngân hàng, hướng tới kết nối các dịch vụ tài chính với mọi lĩnh vực đời sống như giao thông, thương mại, giáo dục...

"Sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông thông minh của các đối tác VETC, ePass với nền tảng ngân hàng số của MSB nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn hơn cho khách hàng trong quá trình di chuyển", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Bên cạnh các tiện ích liên quan đến giao thông, MSB cho biết tiếp tục nâng cấp trải nghiệm trên ứng dụng MSB mBank. Trong đó, chương trình MSB Rewards được tích hợp ngay trên nền tảng số của ngân hàng, cho phép khách hàng đổi điểm lấy các voucher mua sắm, ẩm thực và dịch vụ từ hơn 1.000 đối tác trên toàn quốc.

Minh Ngọc