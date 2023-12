MSB được vinh danh 'Ngân hàng của năm 2023'

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) nhận giải thưởng "Ngân hàng của năm 2023" nhờ kết quả kinh doanh khả quan, quản trị rủi ro tiên tiến, dịch vụ hiện đại.

Giải thưởng được The Banker trao ngày 30/11 tại London (Anh). Các ngân hàng đoạt giải được đánh giá đã thể hiện khả năng thích ứng môi trường nhanh chóng, xử lý linh hoạt nhiều thách thức đan xen xuất hiện trong năm 2023.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc MSB cho biết giải thưởng ghi nhận nỗ lực và thành quả của MSB trên các phương diện: kết quả kinh doanh, quả trị rủi ro và sản phẩm dịch vụ. Giải thưởng khẳng định vị thế của ngân hàng, đồng thời tạo động lực để tiếp tục mang đến những giá trị cho xã hội.

"Chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành cùng những thành công, thịnh vượng, những trải nghiệm mới của khách hàng, cổ đông, đối tác và nhà đầu tư", ông Linh nói.

Theo báo cáo kinh doanh, tổng thu thuần 9 tháng của ngân hàng đạt 9.567 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nhập lãi thuần hơn 6.800 tỷ đồng, tăng 9% so với 9 tháng năm ngoái. Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập đạt gần 29%, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của MSB đạt 5.223 tỷ đồng, tương đương đạt 83% kế hoạch năm.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị MSB nhận giải thưởng "Ngân hàng của năm 2023". Ảnh: MSB

Tính đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của Ngân hàng đạt trên 249.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2022. Tổng cho vay khách hàng lũy kế 9 tháng đạt gần 141.244 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng trung bình ngành. Tiền gửi khách hàng đạt 129.618 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm trước. Tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi (CASA) đạt 27,71%, thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường.

Về tăng cường số hóa sản phẩm dịch vụ, MSB có dự án nhà máy số nhằm tác động trực tiếp vào quá trình tiếp cận khách hàng, phê duyệt và sau phê duyệt.

Giải pháp tiêu biểu nhất và được khách hàng đánh giá 86/100 điểm mức độ hài lòng là M-Power, giúp vay tín chấp online với hạn mức lên đến 15 tỷ đồng. Giải pháp cho phép khách hàng chủ động tra cứu hạn mức dự kiến được cấp chỉ trong 30 giây; thực hiện nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến; sử dụng chữ ký số giúp tinh giản hồ sơ; chủ động theo dõi tiến độ xử lý khoản vay. MSB thẩm định và phê duyệt trong 3 ngày làm việc, tối ưu hơn nhiều so với cách thức truyền thống.

Về nâng cao quản trị rủi ro trên hành trình số, ngân hàng đã xây dựng và triển khai đồng bộ các mô hình phê duyệt trước, phê duyệt tự động, đoán định thu nhập, mô hình phân tích hành vi và phòng chống gian lận để nhanh chóng ra quyết định phê duyệt khoản vay. Hệ thống cảnh báo sớm dịch chuyển sang mô hình dựa trên dữ liệu, cho phép rủi ro được cảnh báo với tần suất thường xuyên hơn và cùng nhịp độ với giao dịch người dùng. Các kỹ thuật xây dựng mô hình hiện sử dụng các thuật toán máy học (machine learning) để tăng năng suất và chất lượng.

Trong quản lý rủi ro gian lận trên hành trình số, MSB áp dụng mô hình phễu lọc bốn lớp với nền tảng công nghệ hiện đại... MSB cũng đưa ra cơ chế tự chấm điểm gian lận (Fraud Score), hỗ trợ tối đa việc ra quyết định của ngân hàng khi khách hàng tiếp cận sản phẩm số. Từ nền tảng mô hình và cách thức quản trị, MSB hướng đến cơ chế phê duyệt thẳng không có sự can thiệp của con người, thúc đẩy số lượng khách hàng có thể vay vốn lên mức tối đa với thời gian ngắn nhất trong mỗi lượt phê duyệt.

"Ngân hàng của năm" là giải thưởng uy tín trong ngành ngân hàng toàn cầu, được trao thưởng thường niên. Các ngân hàng từ hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới sẽ gửi đơn đăng ký vào tháng 5, trong đó có dữ liệu cân đối kế toán và câu trả lời chi tiết cho các câu hỏi xung quanh sáng kiến chiến lược, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới. Các chuyên gia khu vực và ngành đánh giá và quyết định trao thưởng.

Văn Hà