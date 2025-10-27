MSB đồng hành đêm nhạc 'La Traviata'

Ngân hàng MSB đồng hành đêm opera "La Traviata", mang đến trải nghiệm nghệ thuật hàn lâm cho khách hàng, hướng tới mục tiêu kết nối văn hóa - cảm xúc - phong cách sống.

Vở diễn opera La Traviata của Giuseppe Verdi được tái hiện trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, ngày 24-25/10, mang đến cho khán giả trải nghiệm nghệ thuật hàn lâm giàu cảm xúc. Sự kiện có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), tiếp nối hành trình tôn vinh nghệ thuật và phong cách sống tinh tế trong khuôn khổ chuỗi chương trình "Thanh âm tinh hoa".

Opera là loại hình nghệ thuật hàn lâm tổng hòa của âm nhạc, sân khấu, thời trang và kiến trúc. Thưởng thức opera vừa là trải nghiệm nghe - nhìn, vừa là hành trình cảm xúc đòi hỏi sự tinh tế và cảm thụ. Do đó, từ châu Âu đến Việt Nam, loại hình này được xem là biểu tượng của sự tinh tế và gu thưởng thức riêng biệt.

Các nghệ sĩ biểu diễn vở opera La Traviata tại Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: MSB

Trong không gian sang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, đêm diễn La Traviata mở ra cơ hội để khán giả trải nghiệm trọn vẹn môn nghệ thuật biểu tượng của văn hóa châu Âu suốt nhiều thế kỷ. Vở opera ba màn của Giuseppe Verdi, với phần lời của Francesco Maria Piave, được chuyển thể từ tiểu thuyết Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas (con). Câu chuyện xoay quanh cuộc đời "hồng nhan bạc phận" của nàng Violetta sống trong thế kỷ XIX, nơi phụ nữ bị đối xử khắc nghiệt. Tác phẩm khắc họa mối tình nhiều day dứt giữa nàng kỹ nữ Violetta và chàng quý tộc Alfredo, câu chuyện vừa lãng mạn, vừa chứa đựng chiều sâu nhân văn về tình yêu và sự hy sinh.

Vở diễn được Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) dàn dựng công phu, mang hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần nguyên tác. Chương trình có sự góp mặt của nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn cùng dàn nghệ sĩ Đỗ Vũ Lan Nhung, Trịnh Thanh Bình, Nguyễn Trường Linh... và các nghệ sĩ đến từ dàn hợp xướng Belcanto và dàn nhạc giao hưởng VNOB. Những giai điệu bất hủ như Libiamo ne’ lieti calici (Hãy cùng nâng ly ca hát) hay Addio del passato (Lời vĩnh biệt quá khứ) vang lên, đưa khán giả hòa mình vào bầu không khí đặc trưng của nghệ thuật opera. Các cảnh cao trào, từ bữa tiệc rực rỡ ánh đèn đến phút giây chia ly đầy nước mắt, được dàn dựng tinh tế, mang lại một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc.

Vở diễn "La Traviata" được dàn dựng công phu. Ảnh: MSB

Với MSB, việc đồng hành La Traviata nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật hướng tới nâng cao phong cách sống. Mỗi lời mời tham dự không đơn thuần là tấm vé thưởng thức âm nhạc, mà còn là trải nghiệm văn hóa - tinh thần dành riêng cho những khách hàng trân trọng giá trị của nghệ thuật. Không gian nơi âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc giao thoa là lời tri ân nhà băng gửi gắm đến cộng đồng khách hàng, đã đồng hành trên hành trình kiến tạo những giá trị ngoài khuôn khổ tài chính.

Đại diện MSB cho biết, nghệ thuật hàn lâm là biểu tượng của sự tinh tế và là cầu nối giữa cái đẹp, cảm xúc và văn hóa. Việc tổ chức chuỗi sự kiện "Thanh âm tinh hoa" thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đa chiều, là giá trị tinh thần và phong cách sống, bên cạnh dịch vụ tài chính.

Từ tháng 4 đến nay, MSB đã đồng hành cùng 6 đêm nhạc hàn lâm, góp phần lan tỏa nghệ thuật và xây dựng cộng đồng yêu văn hóa. Thông qua những hoạt động này, ngân hàng tiếp tục cho thấy vai trò tiên phong trong việc kết nối giá trị tài chính với đời sống tinh thần, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa cho khách hàng.

Hoàng Đan