MSB đẩy mạnh chuyển đổi số

MSB đầu tư công nghệ, kết nối hệ sinh thái đối tác, lấy khách hàng làm trung tâm nhằm tạo trải nghiệm giao dịch liền mạch từ khâu tiếp cận đến sử dụng dịch vụ.

Không chỉ số hóa sản phẩm dịch vụ, MSB đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và ứng dụng công nghệ tiếp thị (Martech) để thấu hiểu khách hàng. Hệ thống phân tích dữ liệu đa tầng giúp ngân hàng nắm bắt hành vi, thói quen và thời điểm cân nhắc sử dụng dịch vụ của khách hàng, từ đó thiết kế thông điệp quảng cáo, sản phẩm và ưu đãi phù hợp, đúng lúc, tạo trải nghiệm bất ngờ. Đại diện ngân hàng nhận định, mỗi tương tác không chỉ là giao dịch tài chính mà góp phần tăng sự gắn kết, giúp MSB phục vụ và đáp ứng chính xác nhu cầu khách hàng.

Ngân hàng cũng triển khai mô hình "ngân hàng nhúng" (Embedded Banking). Cụ thể, khách hàng có thể mở tài khoản MSB qua liên kết VneID trên ChatBanking của ứng dụng Zalo thay vì tải ứng dụng ngân hàng như cách thức thông thường. MSB còn tích hợp AI để tư vấn, hỗ trợ và xử lý giao dịch, giúp khách hàng giao dịch liền mạch mọi nơi.

MSB ký hợp tác cùng tập đoàn VNG. Ảnh: MSB

Ngoài ra, MSB cũng mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược như TAPTAP, đưa dịch vụ tài chính vào hệ sinh thái số mua sắm, giải trí... tạo trải nghiệm liền mạch từ tiêu dùng đến giao dịch ngân hàng. Với cách thức này, MSB thúc đẩy sự hiện diện của ngân hàng trong cuộc sống thường nhật của khách hàng.

Song song, nhà băng tập trung phát triển các sản phẩm số, kết hợp giữa tốc độ xử lý, tính linh hoạt và khả năng cá nhân hóa nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nổi bật là M-Flex - dịch vụ vay thế chấp trực tuyến có hạn mức tối đa 15 tỷ đồng, phê duyệt trong 4 giờ làm việc. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, xét duyệt đến giải ngân đều thực hiện online, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh. Bên cạnh đó, ngân hàng phát triển Sinh lời không ngừng - tài khoản đầu tư linh hoạt có lợi suất cao hơn mặt bằng chung, cho phép quản lý và sinh lời từ vốn nhàn rỗi mọi lúc, mọi nơi.

Khách hàng dễ dàng trải nghiệm các tiện ích trên ứng dụng MSB mBank. Ảnh: MSB

Đại diện ngân hàng cho biết, các sản phẩm này được xây dựng trên nền tảng số hiện đại, tối ưu từ giao diện đến thao tác, đồng thời được tích hợp với các dịch vụ khác của MSB để đáp ứng tức thời nhu cầu tài chính của khách hàng theo cách thuận tiện.

Theo đại diện ngân hàng, chuyển đổi số là chiến lược quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu "Cùng vươn tầm". Thông qua chiến lược này, MSB mong muốn chung tay thúc đẩy nhịp sống số của người Việt cũng như tính đổi mới sáng tạo của ngành ngân hàng Việt, từ đó tái khẳng định vị thế của MSB trong các giao dịch tài chính của cộng đồng suốt 34 năm hình thành và phát triển.

Minh Ngọc