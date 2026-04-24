MSB đặt mục tiêu lãi 8.000 tỷ đồng

MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước, đồng thời dự kiến phát hành thêm 624 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng trong năm nay.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 24/4, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh năm 2026 và phương án tăng vốn điều lệ. Theo đó, MSB kỳ vọng tổng tài sản đạt 460.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2025. Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Tổng dư nợ tín dụng được ngân hàng kỳ vọng tăng 18%, lên 244.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức dưới 3% theo quy định.

Các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên MSB năm 2026. Ảnh: MSB

Bên cạnh đó, cổ đông MSB đã đồng ý tăng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng 624 triệu cổ phiếu, không hạn chế chuyển nhượng. Kế hoạch triển khai dự kiến thực hiện trong năm 2026, tùy theo điều kiện thị trường.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc MSB chia sẻ về kế hoạch kinh doanh của MSB năm 2026. Ảnh: MSB

Cùng với việc củng cố năng lực tài chính, ngân hàng trình kế hoạch góp vốn, mua cổ phần tại một công ty quản lý quỹ nhằm chuyển đổi đơn vị này thành công ty con, qua đó mở rộng năng lực cung cấp sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản. Đồng thời, MSB dự kiến chuyển đổi Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX từ mô hình chuyên biệt sang công ty tài chính tổng hợp, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong năm 2025, TNEX ghi nhận tăng trưởng tích cực với tổng tài sản đạt 7.017 tỷ đồng, tăng 84% so với năm trước; dư nợ tín dụng đạt 3.805 tỷ đồng, tăng 114%; doanh thu đạt 699 tỷ đồng, tăng 95%. Sau khi chuyển đổi, công ty này được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với mục tiêu: tổng tài sản tăng 20%, dư nợ tín dụng dự kiến tăng trên 100%, doanh thu dự kiến tăng gần 200% và lợi nhận trước thuế dự kiến tăng trên 700%.

Tại đại hội, Ban lãnh đạo đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 của MSB. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt gần 1.890 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, hoàn thành gần 24% kế hoạch năm. Tổng tài sản đạt gần 413.000 tỷ đồng. Các chỉ số hiệu quả duy trì ở mức ổn định với ROA 1,55%, ROE 14,14% và NIM 3,23%.

Nhà băng tiếp tục kiểm soát chi phí với tỷ lệ CIR giảm xuống 34,51%. Tỷ lệ CASA đạt 26,5%, trong khi các chỉ số an toàn được duy trì trong ngưỡng kiểm soát với nợ xấu ở mức 1,88%, LDR 62,91% và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 25,76%.

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên MSB năm nay. Ảnh: MSB

Dự kiến trong nửa đầu năm 2026, MSB sẽ hoàn thiện và ban hành chiến lược ESG với lộ trình 5 năm. Ngân hàng dự kiến triển khai các sáng kiến ESG trên toàn hệ thống, đồng thời tích hợp ba trụ cột Môi trường, Xã hội và Quản trị vào chiến lược kinh doanh cùng hệ thống chỉ số đo lường cụ thể.

Các mục tiêu và KPI sẽ được phân bổ tới từng đơn vị, đảm bảo phù hợp với lộ trình chuyển đổi số và định hướng tăng trưởng xanh. Đại diện ngân hàng cho biết định hướng này nhằm nâng cao năng lực quản trị, từng bước đưa ESG thành văn hóa tổ chức, hướng tới mục tiêu Net Zero và giá trị bền vững lâu dài cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

Ban lãnh đạo ngân hàng cũng nhấn mạnh, những định hướng và kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông sẽ là cơ sở quan trọng để MSB tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu của năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Minh Ngọc