MSB đạt lợi nhuận gần 290 tỷ đồng trong quý I

Tổng thu nhập thuần của ngân hàng này trong quý I đạt 1.263 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập từ lãi thuần và thu nhập từ phí lần lượt 893 tỷ đồng và 121 tỷ đồng, tăng 47% và 110% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh doanh ổn định, hướng đến khách hàng

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, MSB đã tích cực tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, ngân hàng này đặc biệt chú trọng đến mảng tín dụng để đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhờ những chính sách phù hợp và kịp thời, mức tăng trưởng cho vay của nhà băng này đạt gần 65.700 tỷ đồng, tăng 35% so với quý I/2019. Trong đó cho vay khách hàng cá nhân tăng 44%, cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng hơn 31%.

Tiền gửi khách hàng đạt hơn 81.000 tỷ, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Chỉ số tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tiệm cận mức 80%, phù hợp quy định của Ngân hàng Nhà nước.

MSB giữ hoạt động ổn định dù gặp nhiều thách thức chung do Covid-19.

Kết quả này được cho là đến từ các chính sách linh hoạt của MSB trong việc ứng phó với ảnh hưởng của dịch, kịp thời đưa ra những giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cụ thể gói tín dụng 7.000 tỷ với lãi suất ưu đãi 6,99%, thúc đẩy chi tiêu qua thẻ, ngân hàng điện tử... đem lại sự thuận tiện và nhiều ưu đãi cho người dùng, từ đó thúc đẩy chi tiêu không dùng tiền mặt, giảm thiểu rủi ro lây nhiễm.

Với khách hàng doanh nghiệp, MSB hỗ trợ cơ cấu lại nhóm nợ, điều chỉnh thời gian trả nợ và lãi theo Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước.

Bảng cân đối tài sản lành mạnh

Kết thúc quý I, MSB đạt gần 290 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 297% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 224 tỷ đồng, tăng 265%. Tổng tài sản của ngân hàng cũng đạt gần 155.000 tỷ, tăng gần 15% so với quý I/2019.

Song song với việc điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả trong giai đoạn nhiều thách thức, MSB đã kiểm soát các chỉ số an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ an toàn vốn CAR hợp nhất theo Thông tư 41 đạt 10,54% (so với mức 8% quy định). Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ kiểm soát ở mức 1,85%, tăng nhẹ so với mức 1,71% thời điểm cuối năm 2019. Nguyên nhân do ngân hàng giảm tiến độ thu hồi nợ kể từ Tết Nguyên đán và thời gian khách hàng chịu ảnh hưởng của Covid-19.

MSB nỗ lực kiểm soát nợ xấu đồng thời đồng hành cùng khách hàng giảm thiểu thiệt hại do Covid-19.

Quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế

Cũng trong quý vừa qua, MSB hoàn tất cả ba trụ cột Basel II trước thời hạn quy định vào tháng 3. Ngân hàng này tiếp tục triển khai Basel II theo phương pháp nâng cao và đang hướng tới các chuẩn mực của Basel III trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhà băng này vẫn hoạt động liên tục ở tất cả điểm giao dịch, duy trì thu nhập ổn định cho cán bộ nhân viên và thực hiện đầy đủ chế độ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động cũng như khách hàng.

Chung tay vì cộng đồng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, MSB đã chung tay hỗ trợ cộng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch bằng hành động kịp thời và thiết thực. Trong đó có việc ủng hộ 10 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kêu gọi cán bộ nhân viên cùng ủng hộ tối thiểu một ngày lương cho chương trình khắc phục hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long và phòng chống dịch.

Khách hàng cũng được khuyến khích giao dịch qua Internet, Mobile Banking, thẻ tín dụng và được tặng dung dịch sát khuẩn nếu đăng ký dịch vụ lần đầu. Khi đến giao dịch tại các chi nhánh, khách hàng được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Năm 2020, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 12%, đạt mức 1.439 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng và huy động tăng lần lượt 20% và 10% so với thực hiện năm 2019.

Thành lập năm 1991, MSB là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa. Trải qua 29 năm hoạt động, với tinh thần tiên phong, nhà băng này đã tạo lập nhiều cột mốc đột phá. Hiện mạng lưới của MSB bao gồm gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 8.000 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngân hàng này hiện có hơn 6.700 cán bộ, phục vụ trên hai triệu khách hàng cá nhân, 50.000 khách hàng doanh nghiệp.

Minh Anh