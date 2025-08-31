MSB cùng ROX iPark, ROX Key phát triển giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp

MSB hợp tác ROX iPark và ROX Key phát triển bộ giải pháp về tài chính, vận hành cho doanh nghiệp thuê bất động sản khu công nghiệp.

Theo thỏa thuận hợp tác, MSB sẽ phối hợp với ROX iPark, một trong những chủ đầu tư tiên phong trong lĩnh vực khu công nghiệp, triển khai gói tài trợ dài hạn linh hoạt, với hạn mức tối đa 85% giá trị hợp đồng, thời gian vay đến 10 năm, áp dụng ngay từ khi doanh nghiệp ký hợp đồng đặt cọc thuê đất (MOU). ROX iPark đồng thời hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý và hồ sơ vay vốn tại MSB.

Bên cạnh đó, MSB cũng hợp tác với ROX Key, đơn vị cung cấp giải pháp trong lĩnh vực công nghệ, nhân sự, quản lý bất động sản, an ninh, vệ sinh - cảnh quan, giúp doanh nghiệp khi vào hoạt động tại KCN mà không phải lo về vấn đề nhân sự, an ninh, xả thải, điện nước...

Đại điện MSB, ROX iPark và ROX Key chụp ảnh tại lễ ký hợp tác. Ảnh: MSB

Ngoài ra, nhà băng còn cung cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tới 200 tỷ đồng, trong đó cho vay đến 100 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn khi nhà máy vận hành. Đặc biệt, MSB còn ưu đãi lãi suất vay ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu từ 4% một năm đối với VNĐ, 3,7% một năm với USD, miễn phí các dịch vụ chuyển tiền trực tuyến, thanh toán và hỗ trợ thanh toán tối đa 100% phí vận hành khu công nghiệp, giúp tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Việt Phương, Tổng giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp MSB cho biết, mô hình liên kết với ROX iPark và ROX Key cung cấp giải pháp toàn diện "bất động sản KCN - tài chính - vận hành" được thiết kế riêng cho doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng đầu tư tại khu công nghiệp.

"Sự hợp tác ba bên mang đến giải pháp một cửa (one-stop solution) trong quản lý vận hành, nhân sự, công nghệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi, thuê đất nhanh chóng, vận hành hiệu quả và tối ưu chi phí. Đây là nền tảng để doanh nghiệp phát triển, đồng thời góp phần thúc đẩy sự bền vững của khu công nghiệp Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm của ông Phương, Tổng giám đốc ROX iPark, bà Nguyễn Thị Bích Thủy và Tổng giám đốc ROX Key, ông Nguyễn Văn Hiệp, đánh giá cao sự hợp tác. Đại diện hai đơn vị nhấn mạnh đây không chỉ là liên kết dịch vụ, mà là sự kết nối sức mạnh của hơn 30 năm kinh nghiệm, phát triển hạ tầng bất động sản, năng lực vận hành quy mô lớn và giải pháp tài chính ưu việt của các bên. Qua đó, doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm hành trình trọn vẹn "end-to-end", từ khi đặt chân vào khu công nghiệp đến vận hành sản xuất, tất cả đều được đồng hành và hỗ trợ bởi một hệ sinh thái đồng bộ.

Minh Ngọc