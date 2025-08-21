MSB công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%, vào ngày 9/9.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, MSB sẽ phát hành 520 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối, căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán đến 31/12/2024.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng. Thời gian hoàn tất niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm dự kiến trong quý IV/2025.

Đại diện MSB cho biết đợt chia cổ tức này vừa đảm bảo quyền lợi cổ đông, vừa giúp ngân hàng tăng năng lực cạnh tranh, củng cố chỉ số an toàn vốn và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng trung - dài hạn. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ, phát triển nền tảng số và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

MSB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 9/9. Ảnh: MSB

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSB ghi nhận diễn biến tích cực. Tính đến phiên 20/8, MSB giao dịch quanh mức 16.350 đồng một cổ phiếu, tăng 40,3% so với đầu năm, cao hơn mức tăng 31,4% của VN-Index. Kể từ khi niêm yết cuối năm 2020, ngân hàng duy trì chính sách chia cổ tức khá đều đặn.

Chỉ số P/B (giá trên giá trị sổ sách) của cổ phiếu MSB hiện ở mức khoảng 1,04 lần, trong khi mức trung bình ngành ngân hàng là 1,4x. Cùng với đó, chỉ số P/E (giá trên lợi nhuận) ước tính vào khoảng 7,6 lần, khi P/E trung bình ngành ngân hàng đạt khoảng 9-10x. Theo giới phân tích, điều này mở ra dư địa tăng giá nếu ngân hàng giữ vững đà tăng trưởng lợi nhuận trong các quý tới.

Một số yếu tố nội tại trong hoạt động kinh doanh cũng đang hỗ trợ cho triển vọng tích cực của cổ phiếu của ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của MSB đạt 13,39%, cao hơn mức bình quân ngành, với hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp là 15,8%. Biên lãi ròng (NIM) 4 quý gần nhất duy trì quanh 3,5%.

Bên cạnh hoạt động cốt lõi, nhà băng cũng đang tái cơ cấu hệ sinh thái tài chính để nâng cao hiệu quả. Ngân hàng đã thoái vốn tại Công ty Tài chính TNEX, tập trung nguồn lực vào các mảng có biên lợi nhuận cao như chứng khoán và quản lý tài sản (Wealth Management), lĩnh vực được kỳ vọng tăng trưởng nhờ sự mở rộng tầng lớp trung lưu và nhu cầu đầu tư cá nhân gia tăng. Song song đó, MSB tiến hành thẩm định một số thương vụ M&A nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư, mở rộng nguồn thu ngoài lãi.

Minh Ngọc