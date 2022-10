MSB công bố kết quả kinh doanh quý III

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng cán mốc 4.824 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021, thực hiện hơn 70% kế hoạch năm.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB), tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 112.179 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,08%, cải thiện so với mức 1,1% tại thời điểm 30/6/2022, trong khi bao phủ nợ xấu đạt 95,7%; an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 12,5%. Các hệ số thanh khoản khác như tỷ lệ cho vay/huy động vốn (LDR) đạt 74,3%, đảm bảo dưới mức trần 85%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (MTLT) giữ mức 25,17%, duy trì an toàn theo luật định. Bên cạnh đó, chỉ số CIR ghi nhận 34,7%, tiếp tục theo định hướng giảm về mức 30% như kế hoạch chiến lược của MSB.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của MSB đạt hơn 4.800 tỷ đồng. Ảnh: MSB

Theo đại diện MSB, ngân hàng đang tập trung xử lý các tài sản gán nợ, cải thiện chất lượng tài sản, giám sát chặt chẽ công tác quản lý nhóm nợ, đồng thời chú trọng tăng "bộ đệm" phòng ngừa rủi ro, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả.

Tính đến 30/9, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 6.200 tỷ đồng, tăng 38% so với 9 tháng năm 2021.

Tổng thu nhập từ các hoạt động cốt lõi khác như hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư đạt hơn 2.500 tỷ, chiếm đến 32% tổng thu nhập hoạt động. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối lũy kế đạt gần 889 tỷ đồng, tăng 215% so với cùng kỳ năm trước, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư lũy kế đạt 813 tỷ đồng, tăng trưởng 346% so với 2021.

Kết thúc 9 tháng, MSB ghi nhận biên lãi ròng (NIM) lũy kế đạt 4,34%, là mức hiệu quả nhất trong các năm gần đây của nhà bằng này.

Giải thích về chỉ số NIM trong 9 tháng đầu năm, đại diện MSB cho biết, cơ sở tăng trưởng này một phần đến từ hiệu quả các chiến lược thu hút tiền gửi không kì hạn của ngân hàng trong thời gian gần đây. Với việc đẩy mạnh số hóa và ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ thuận ích, kết hợp nền tảng khách hàng gắn kết lâu dài và cơ cấu tài sản sinh lời hiệu quả, tỷ lệ CASA/tổng tiền gửi có sự cải thiện mạnh mẽ, đạt 38,25%, tiếp tục trong nhóm dẫn đầu thị trường. MSB kỳ vọng tỷ lệ CASA sẽ tiếp tục được cải thiện, từ đó tối ưu chi phí vốn cho ngân hàng.

Tính đến hết tháng 9/2022, MSB phục vụ hơn 3,5 triệu khách hàng cá nhân và gần 70.000 khách hàng doanh nghiệp.

Minh Lâm