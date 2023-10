MSB có Phó tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Phi Hùng được bổ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), hôm 30/10.

Trước khi giữ vị trí Phó tổng giám đốc, ông Hùng có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng phụ trách khối vận hành của MSB.

Ông Nguyễn Phi Hùng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Học viện Công nghệ Châu Á - AIT. Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại PG Bank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank), Citibank Hà Nội... trước khi làm việc tại MSB.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng giám đốc MSB. Ảnh: MSB

Sau quyết định bổ nhiệm này, MSB có năm Phó tổng giám đốc, đều là những nhân tố gắn bó lâu năm, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính để hướng tới mục tiêu phát triển ngân hàng.

Sau 9 tháng đầu năm lợi nhuận hợp nhất trước thuế lũy kế 9 tháng của MSB đạt 5.223 tỷ đồng, tương đương đạt 83% kế hoạch năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng đạt 9.567 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng 9% so với 9 tháng đầu năm trước.

Tổng tài sản đến hết quý III/2023 của ngân hàng đạt trên 249.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2022. Tổng dư nợ tín dụng khách hàng đạt gần 141.244 tỷ đồng, cao hơn mức tăng trưởng trung bình ngành và tập trung vào những lĩnh vực ít biến động như thương mại công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng. Tiền gửi khách hàng cũng ghi nhận mức tăng 11% so với năm trước, đạt 129.618 tỷ đồng.

Hiện MSB có hơn 6.000 cán bộ nhân viên, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân và gần 80.000 khách hàng doanh nghiệp tại 263 đơn vị kinh doanh trên toàn quốc. Số lượng khách hàng mới qua kênh ngân hàng số ghi nhận tăng trưởng mạnh, thể hiện quá trình chuyển đổi số hiệu quả thông qua việc gia tăng trải nghiệm người dùng.

Thảo Vân