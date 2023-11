MSB cấp hạn mức tín chấp online đến 15 tỷ đồng

Gói vay của MSB có hạn mức tín chấp online được cấp tối đa 45% doanh thu, lên đến 15 tỷ đồng, tùy theo từng lĩnh vực hoạt động.

Theo đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB), khi nguồn tài sản đảm bảo thế chấp đã suy giảm sau thời gian dài trước biến động của thị trường, nhiều doanh nghiệp tìm đến các gói cấp tín dụng không yêu cầu tài sản bảo đảm. Nhưng sản phẩm này chỉ được số ít ngân hàng trên thị trường cung cấp vì mức độ rủi ro cao. Hành trình vay tín chấp cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về thủ tục giấy tờ phức tạp.

Thấu hiểu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại, MSB đã triển khai gói tín dụng M-Power thiết kế phù hợp cho tình hình doanh nghiệp SME, đáp ứng nhu cầu vốn tức thời, không đòi hỏi doanh nghiệp có tài sản bảo đảm.

Gói vay này có hạn mức tín chấp online được cấp tối đa 45% doanh thu, lên đến 15 tỷ đồng, tùy theo từng lĩnh vực hoạt động. Toàn bộ quy trình vay vốn triển khai hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến, từ xây dựng phương án kinh doanh, nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng xử lý và phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho đến thanh toán TTR (Telegraphic Transfer Reimbursement - Điện chuyển tiền bồi hoàn) và bán ngoại tệ.

Việc đưa hành trình đăng ký vay và phê duyệt gói M-Power lên hệ thống online giúp chuẩn hóa các yêu cầu trong hồ sơ đăng ký, giúp quy trình diễn ra nhanh chóng, thuận tiện cho doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ hồ sơ trên nền tảng số với quy trình duyệt hoàn toàn trực tuyến trong 3 ngày làm việc", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Trong quá trình lên kế hoạch vay vốn, doanh nghiệp có thể tra cứu nhanh hạn mức dự kiến được cấp chỉ trong 30 giây. Gói tín dụng được cấp đa dạng, phù hợp đặc thù theo ngành nghề kinh doanh và mục đích sử dụng của doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm đã cận kề. Các doanh nghiệp thương mại có thể đáp ứng yêu cầu sản xuất để ký kết cơ hội kinh doanh. Doanh nghiệp xây dựng có thể mở bảo lãnh, giảm bớt nỗi lo "chiếm dụng" vốn.

Với bức tranh xuất khẩu nhiều điểm sáng, đặc biệt là nhóm hàng nông sản, doanh nghiệp sản xuất muốn đẩy nhanh tiến độ ra hàng cũng có thể cân nhắc sản phẩm này để chớp thời cơ xúc tiến thương mại, mở rộng kinh doanh, giúp doanh nghiệp giữ uy tín, nâng tầm vị thế trong mắt đối tác dịp cuối năm.

Với những ưu điểm của gói M-Power, MSB đã ghi nhận số hồ sơ vay tín chấp được phê duyệt tăng gấp hơn 10 lần sau khi đưa hành trình vay vốn lên kênh số. Nhờ những kết quả này, MSB được trao giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam cho doanh nghiệp vừa và nhỏ" (Best Bank for SMEs) của Euromoney và "Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất 2023" (Best Digital Transformation Bank) của tạp chí Global Brands Magazine.

Đại diện MSB nhìn nhận cú đúp giải thưởng là ghi nhận với toàn thể đội ngũ MSB luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp SME vượt qua giai đoạn thách thức bằng các giải pháp tài chính số vượt trội như M-Power, được thiết kế phù hợp với đặc thù doanh nghiệp và thị trường.

