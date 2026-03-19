Mr Pips 'chi lương tháng' 350 triệu đồng cho hai cựu công an tư vấn pháp chế

Thấy nhân viên hay bị nhà đầu tư khiếu kiện, bị cơ quan điều tra triệu tập, Phó Đức Nam, tức Mr Pips, thuê hai công an làm tư vấn pháp chế với lương 350 triệu đồng một tháng.

Nam, 32 tuổi, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đồng phạm Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi (tức Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu, bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

75 bị can trong vụ án này đang đối mặt buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trong đó có bị can Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn.

Theo kết luận điều tra, từ khoảng năm 2015, Phong quen thân Sơn do cùng tham gia hệ phái võ, lại là "đồng nghiệp trong lực lượng công an". Em gái Phong còn là bạn gái của Nam nên từ mối quan hệ này, Phong biết về đường dây tổ chức sàn giao dịch forex của Nam.

Phong cũng biết rõ việc Nam dụ dỗ nhà tư nạp tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2020, khi Nam ra Hà Nội mời đi ăn, Phong rủ Sơn và một người bạn đi cùng.

Nhà chức trách cáo buộc, trong buổi gặp mặt này, Nam nói doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex là loại hình kinh doanh chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Bởi vậy, nhân viên của Nam hay bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ. Nam định thành lập bộ phận pháp chế để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng sao cho hạn chế bị khiếu kiện.

Trường Sơn nói cần phải có bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro để làm việc với khách hàng. Cả ba thống nhất để Nam nghiên cứu thêm và sẽ báo lại sau.

Phó Đức Nam quảng cáo về sự giàu sang để thu hút khách hàng. Ảnh: FBVN

Tháng 9/2021, Nam một lần nữa ra Hà Nội gặp những người này, trình bày việc nhân viên bị công an triệu tập do bị nhà đầu tư khiếu kiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nam ngỏ ý sẽ lập kế hoạch xây dựng bộ phận pháp chế, đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro.

Cả nhóm chốt cần xây dựng quy trình làm việc bằng văn bản để nhân viên xử lý; quy định những điều cấm với nhân viên trong khi tư vấn và hình thức xử lý nội bộ với người vi phạm. Phong chia nhiệm vụ cho từng người trong tổ tư vấn, thống nhất khi nhân viên của Nam bị khiếu kiện hoặc bị công an triệu tập sẽ bàn cách.

Sau đó, Phong và Trường Sơn sẽ tìm hiểu vụ việc để tư vấn có nên bảo nhân viên đến cơ quan công an làm việc hay không... Nếu nhân viên của Nam bị bắt giữ rồi sẽ mời luật sư đứng ra bào chữa.

Nam và nhóm của Phong những ngày sau đó trao đổi công việc trên nhóm Telegram, đặt tên là "đầu tư rượu vang".

Cùng lúc, nhóm này phối hợp xây dựng "quy tắc ứng xử của Referal" để nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng trao đổi trước với khách, né trách nhiệm khi họ đầu tư thua lỗ. Khi chốt xong các kịch bản, Nam nói trả cho tổ tư vấn 350 triệu đồng một tháng. Hàng tháng hoặc cách một vài tháng, Nam sẽ chuyển tiền cho Phong, tổng 6,4 tỷ đồng từ tháng 10/2021 đến 6/2023.

Công an kết luận, hành vi của Phong và Trường Sơn đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với "vai trò đồng phạm giúp sức cho Nam". Nhóm này còn hưởng lợi mỗi người hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phong còn bị cáo buộc Rửa tiền khi cầm một tỷ đồng của Nam để mua 4 thửa đất tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Dằn mặt nhân viên mới đến làm việc

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nam chỉ đạo bộ phận maketing mở 85 công ty "ma". Bốn công ty trong số này được dùng để tuyển nhân sự, hai công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê máy chủ và mở 69 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền.

Tại miền Bắc, Nam cho thành lập bộ phận an ninh - pháp chế giao với 10 người. Nhóm này phụ trách quản lý nhân viên bảo vệ tại các văn phòng. Mỗi văn phòng làm việc có một bảo vệ ngồi nhằm phát hiện người lạ mặt.

Bên cạnh đó, trưởng bộ phận còn có nhiệm vụ chỉ đạo nhân viên an ninh dằn mặt các nhân viên mới đến làm. Nhân viên khi nghỉ việc bị đe dọa không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty, không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ khi chưa bị bắt. Ảnh: FBNV

Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ khách tại nơi làm việc. Người được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo gì về chứng khoán, cổ phiếu. Khi bắt đầu vào công ty, họ được hướng dẫn những thông tin cơ bản. Sau đó thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán.

Ban đầu bị hại sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale dụ dỗ bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản bị thua lỗ để chiếm đoạt tiền.

Nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi từ 1 đến 4% trên tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được tiền thưởng là 4-5% doanh số trên tổng số tiền khách nạp trừ đi số tiền rút.

Bằng thủ đoạn như trên, Nam đã chủ mưu thực hiện 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng của khách hàng. Ngọ tham gia 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỷ đồng.

Phạm Dự