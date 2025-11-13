MR.DIY tổ chức sự kiện mừng cột mốc 50 cửa hàng tại Việt Nam

Hà NộiNgười tham gia có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động cũng như nhận quà khi góp mặt tại sự kiện "Lượn hồ chill - Deal quà chất".

MR.DIY Việt Nam vừa tổ chức sự kiện "Lượn hồ chill - Deal quà chất" vào ngày 8 - 9/11, tại hồ Bảy Mẫu, Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Đây không chỉ là điểm đến vui chơi, giải trí cho người dân thủ đô mà còn là dấu ấn đặc biệt khi doanh nghiệp đạt cột mốc 50 cửa hàng trên toàn quốc.

Mô hình phao nổi gấu Panda - linh vật biểu tượng của MR.DIY. Ảnh: MR.DIY Việt Nam

Tâm điểm của sự kiện là mô hình phao nổi gấu Panda - linh vật biểu tượng của MR.DIY trên mặt hồ, với chiều cao lên đến 6,6 m. Công trình này vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận là "Phao thả hồ hình gấu Panda có kích thước lớn nhất Việt Nam", trở thành điểm nhấn check-in độc đáo giữa lòng thủ đô.

Không gian quanh hồ được phủ sắc vàng rực rỡ, thu hút hàng nghìn bạn trẻ cùng người dân đến tham quan, chụp ảnh và tham gia mini game, nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Tất cả được chuẩn bị công phu, chỉn chu, thể hiện tâm huyết và sự tri ân mà MR.DIY gửi đến khách hàng - những người luôn đồng hành cùng thương hiệu trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam.

Đoàn xe vàng rực lượn quanh hồ lan tỏa năng lượng tích cực. Ảnh: MR.DIY Việt Nam

Bên cạnh khu vực trưng bày, hình ảnh đoàn xe đạp mang sắc vàng đặc trưng của MR.DIY di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội cũng thu hút sự chú ý của người dân. Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần trẻ trung, năng động và tích cực, đúng với giá trị mà doanh nghiệp hướng đến.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sự kiện "Lượn hồ chill - Deal quà chất" không chỉ là hoạt động kỷ niệm mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của MR.DIY tại Việt Nam. "Chương trình đánh dấu bước tiến vững chắc trên con đường mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, thân thiện và giá tốt cho người tiêu dùng Việt - khởi đầu cho nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa và sự kiện hấp dẫn tiếp theo", vị đại diện nói.

Sự kiện vẫn đang diễn ra đến hết ngày 30/11, với các hoạt động như: chơi game tại booth và roadshow vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, mang đến không khí sôi động cho người dân và du khách thủ đô.

Đại diện MR.DIY nhận xác lập kỷ lục "Phao nổi gấu lớn nhất Việt Nam" tại hồ Bảy Mẫu. Ảnh: MR.DIY Việt Nam

MR.DIY Việt Nam là chuỗi bán lẻ thuộc tập đoàn MR.DIY Group của Malaysia, cung cấp hơn 10.000 sản phẩm với giá cả phải chăng trong 10 ngành hàng khác nhau như: đồ gia dụng, văn phòng phẩm, đồ điện, dụng cụ cơ khí... Công ty này hoạt động tại Việt Nam thông qua các cửa hàng vật lý hợp tác với các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall, Vincom và Lotte Mart.

(Nguồn: MR.DIY Việt Nam)