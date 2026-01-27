Movespeed ST10 - ổ cứng di động có màn cảm ứng

ST10 là mẫu ổ cứng "hầm hố" của Movespeed, thương hiệu Trung Quốc với hơn 20 năm phát triển trong lĩnh vực pin sạc và phụ kiện lưu trữ, hiện gia công pin cho nhiều thương hiệu như Vivo, Oppo hay Huawei. Sản phẩm đóng gói đơn giản, kèm cáp và dây đeo tay cùng sách hướng dẫn đi kèm, nhưng không hỗ trợ tiếng Việt. Nhà sản xuất không trang bị túi đựng cho ổ cứng, điều mà nhiều hãng khác thường làm.
Ổ cứng thiết kế "hầm hố" nhưng thiếu lớp vỏ nhựa chống sốc như phiên bản "anh em" Movespeed GD10. Lớp vỏ dùng hợp kim kẽm, kích thước nhỏ gọn 68,1 x 56,9 x 16,6 mm có thể đặt trong lòng bàn tay, nhưng khá nặng với 138,9 gram. Trên thị trường, một số model có cùng kiểu dáng này là Acer Predator GP30 (61,2 x 71,8 x 11,5 mm, 67 gram), hoặc đơn điệu hơn như Corsair EX400U (64,3 x 64 x 12 mm, 92 gram), Samsung T7 (85 x 57 x 8 mm, 58 gram).
Thiết kế kim loại khiến ST10 nặng hơn, nhưng tản nhiệt tốt hơn. Mặt sau có thêm các lỗ thoát nhiệt, nhưng cũng khiến sản phẩm mất đi khả năng chống nước. Bề mặt dễ bị bám bụi hoặc trầy xước trong quá trình sử dụng, cần vệ sinh thường xuyên, nhất là ở phần lỗ tản nhiệt và cạnh.
Cạnh trái đặt cổng USB-C duy nhất kèm phần viền sơn xanh tạo điểm nhấn, trong khi cạnh phải được vát tam giác, giúp đường nét tổng thể đậm chất game. Nhà sản xuất cho biết ST10 có khả năng chống chịu va đập chuẩn quân đội, nhưng không có tính năng chống nước. Do dùng màn hình cảm ứng, thiết bị không có đèn báo như các loại ổ cứng di động đang có mặt trên thị trường.
ST10 có màn hình cảm ứng LCD kích thước 1,83 inch nhưng nhà sản xuất không đề cập độ phân giải. Trải nghiệm thực tế cho thấy chất lượng hiển thị ở mức cơ bản, không quá sắc nét nhưng độ sáng cao, thao tác phản hồi gần như lập tức. Giao diện hiển thị khá hạn chế khi chỉ có phần Cài đặt nằm bên phải cho phép người dùng cài mật khẩu, chọn ngôn ngữ (không hỗ trợ tiếng Việt) và lựa chọn kiểu giao diện. Ở giữa là các thông tin về thiết bị như tên, kiểu định dạng và "sức khỏe" của ổ cứng. Bên trái là giao diện nhập mật khẩu.
Ở cài đặt ban đầu, mật khẩu mặc định để trống, người dùng có thể cài nhanh và nhấn đồng ý. Khi sử dụng, chỉ cần nhập mật khẩu đã cài và nhấn đồng ý. Khi bị khóa, dữ liệu trên ổ sẽ không thể truy cập nếu không nhập đúng mật khẩu do đang ở trạng thái mã hóa (encrypted). Nhà sản xuất cho biết ổ dùng công nghệ mã hóa phần cứng (hardware encryption) dựa trên chip bảo mật riêng, vì vậy việc nâng cấp dung lượng, chẳng hạn tháo và thay thế mạch SSD bên trong như trên các dòng SSD di động khác không được hỗ trợ.
Người dùng cần nhớ kỹ mật khẩu do không thể tự đặt lại hoặc khôi phục cài đặt gốc. Trong trường hợp quên mật khẩu hoặc cần bảo hành màn hình, họ phải liên hệ với nhà sản xuất hoặc thông qua đơn vị phân phối Thùy Minh (TMC) tại Việt Nam, chứng minh sở hữu sản phẩm và gửi thiết bị để nhận hỗ trợ. Sau khi hỗ trợ mở khóa, mọi dữ liệu sẽ bị xóa sạch trước khi trả lại khách hàng - quy định của nhiều thương hiệu SSD di động có công nghệ mã hóa tích hợp trên thị trường hiện nay nhằm đảm bảo tính bảo mật.
Giao diện chính trên ST10 cũng hiển thị nhiệt độ ổ cứng theo thời gian thực, cũng như tốc độ tối đa mà thiết bị được kết nối có thể hỗ trợ. Chẳng hạn, MacBook Pro M5 có tốc độ tối đa đạt 10 Gb/giây, còn smartphone Xiaomi 14 đạt 5 Gb/giây. Sản phẩm cũng tương thích với nhiều loại máy khác như PC, máy tính bảng, máy chơi game console, máy ảnh…
Trong quá trình truyền dữ liệu, giao diện màn hình sẽ chuyển sang trạng thái truyền tệp. Movespeed cho biết ổ cứng di động của mình trang bị chip nhớ công nghệ Good Die đạt chuẩn SSD, được kiểm tra tại nhà máy với hơn 80 tiếng, trải qua nhiều quy trình kiểm soát chất lượng trước khi xuất xưởng, giúp tăng tuổi thọ cũng như khả năng bảo vệ dữ liệu.
Kiểm tra hiệu suất bằng công cụ AmorphousDiskMark, tốc độ đọc tối đa trên ST10 đạt hơn 995 Mb/giây, tốc độ ghi hơn 1.023 Mb/giây. Thực tế cho thấy, việc chuyển tệp dung lượng 8 GB từ laptop sang ổ cứng cần chưa đến 10 giây. Khi xem phim độ phân giải 4K bằng tệp trên ổ cứng cũng gần như không có độ trễ.
ST10 được niêm yết giá 5,5 triệu đồng cho bản 1 TB, nhưng một số nhà phân phối hiện bán từ 5 triệu đồng. Sản phẩm cạnh tranh với loạt model cùng mức 1 TB như Samsung T7 (4,5 triệu đồng), Acer Predator GP30 (4,9 triệu đồng) hay Corsair EX400U (5,5 triệu đồng). ST10 còn có bản dung lượng 2 TB, nhưng chưa bán tại Việt Nam.
So với các đối thủ, sản phẩm Movespeed hướng đến những người làm việc trong môi trường cần lưu trữ với yêu cầu bảo mật cao nhưng cần thiết kế gọn nhẹ, tiện dụng và không đòi hỏi cài đặt ứng dụng phức tạp trên máy tính hoặc điện thoại. Thực tế, với một số người dùng, màn hình cảm ứng có thể là tính năng "xa xỉ", không quá cần thiết cho một thiết bị sao lưu dữ liệu hàng ngày.
Bảo Lâm