Movespeed ST10 - ổ cứng di động có màn cảm ứng

Ở cài đặt ban đầu, mật khẩu mặc định để trống, người dùng có thể cài nhanh và nhấn đồng ý. Khi sử dụng, chỉ cần nhập mật khẩu đã cài và nhấn đồng ý. Khi bị khóa, dữ liệu trên ổ sẽ không thể truy cập nếu không nhập đúng mật khẩu do đang ở trạng thái mã hóa (encrypted). Nhà sản xuất cho biết ổ dùng công nghệ mã hóa phần cứng (hardware encryption) dựa trên chip bảo mật riêng, vì vậy việc nâng cấp dung lượng, chẳng hạn tháo và thay thế mạch SSD bên trong như trên các dòng SSD di động khác không được hỗ trợ.

Người dùng cần nhớ kỹ mật khẩu do không thể tự đặt lại hoặc khôi phục cài đặt gốc. Trong trường hợp quên mật khẩu hoặc cần bảo hành màn hình, họ phải liên hệ với nhà sản xuất hoặc thông qua đơn vị phân phối Thùy Minh (TMC) tại Việt Nam, chứng minh sở hữu sản phẩm và gửi thiết bị để nhận hỗ trợ. Sau khi hỗ trợ mở khóa, mọi dữ liệu sẽ bị xóa sạch trước khi trả lại khách hàng - quy định của nhiều thương hiệu SSD di động có công nghệ mã hóa tích hợp trên thị trường hiện nay nhằm đảm bảo tính bảo mật.